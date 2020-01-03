Власти рассказали, когда будет убран мусор из городских дворов

Новосибирцы завалили мусором дворы, а потом фотографиями этого мусора — соцсети

Как сказано в заявлении облправительства, проблему вывоза мусора в период новогодних праздников рассматривали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Новосибирской области, прошедшей 3 января под председательством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

Правительство Новосибирской области распространило заявление, в котором говорится о мерах, предпринимаемых по вывозу из дворов бытового мусора. Власти обещают решить проблему в ближайшие пару дней.

Председатель комиссии, заместитель губернатора Сергей Сёмка заявил, в частности, что «возникающие сбои в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами держатся на особом контроле и будут устранены в ближайшее время».



— Региональному оператору поставлены жесткие сроки для наведения порядка в областном центре — двое с половиной суток по Ленинскому району и ближайшие сутки — по Заельцовскому району», — заявил Сергей Сёмка.



Генеральный директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова пояснила, что сбои графиков вывоза мусора в Новосибирске «оперативно устраняются».



— В ближайшие дни будет произведена зачистка и установка контейнеров еще на 106 контейнерных площадках района. Для проведения работ привлечена дополнительная техника», — прокомментировала Лариса Анисимова.



Вчера Лариса Анисимова рассказывала, что в диспетчерскую службу поступило более 170 обращений граждан. Чтобы справиться с проблемой, компания обещала расставить во дворах новые контейнеры.