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Город

Власти рассказали, когда будет убран мусор из городских дворов

Региональный мусорный оператор обещает установить новые контейнеры ещё на 106 площадках

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Новосибирцы завалили мусором дворы, а потом фотографиями этого мусора — соцсети

Новосибирцы завалили мусором дворы, а потом фотографиями этого мусора — соцсети

Правительство Новосибирской области распространило заявление, в котором говорится о мерах, предпринимаемых по вывозу из дворов бытового мусора. Власти обещают решить проблему в ближайшие пару дней.

Как сказано в заявлении облправительства, проблему вывоза мусора в период новогодних праздников рассматривали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Новосибирской области, прошедшей 3 января под председательством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

Председатель комиссии, заместитель губернатора Сергей Сёмка заявил, в частности, что «возникающие сбои в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами держатся на особом контроле и будут устранены в ближайшее время».

— Региональному оператору поставлены жесткие сроки для наведения порядка в областном центре — двое с половиной суток по Ленинскому району и ближайшие сутки — по Заельцовскому району», — заявил Сергей Сёмка.

Генеральный директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова пояснила, что сбои графиков вывоза мусора в Новосибирске «оперативно устраняются».

— В ближайшие дни будет произведена зачистка и установка контейнеров еще на 106 контейнерных площадках района. Для проведения работ привлечена дополнительная техника», — прокомментировала Лариса Анисимова.

Вчера Лариса Анисимова рассказывала, что в диспетчерскую службу поступило более 170 обращений граждан. Чтобы справиться с проблемой, компания обещала расставить во дворах новые контейнеры.

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борьба с мусоромНовый год - 2020
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КОММЕНТАРИИ (24)

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3 янв 2020 в 16:26

Областные власти работают, в отличии от городских. Ни мэра, ни работников мэрии не слышно, не видно. Уборка снега стопорится до 9го числа.

Фото пользователя
3 янв 2020 в 16:21

Даже интересно стало. Вышел специально посмотреть во двор. И знаете что, стоят, баки то стоят, причём новые.

Вера
3 янв 2020 в 16:36

У меня есть наемная поломойка и уборщица, оплачиваю ей по факту. Убрано, чисто = держи денежку. А если бы вперед оплачивала, она бы себя чиновником возомнила, начала бы пальчики гнуть. Захотела убралась, захотела нет. Из слуги превратилась бы во власть. Потом бы меня из дома выгнала, мужа на себя переписала...