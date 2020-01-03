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Новосибирск попал в число городов России, где чаще всего ругаются матом

Склонность к ненормативной лексике отмечена в городах с высокой активностью в сфере малого бизнеса.

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По мнению авторов исследования, готовность ругаться матом связана с низким уровнем жизни&nbsp;

По мнению авторов исследования, готовность ругаться матом связана с низким уровнем жизни 

По данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, Новосибирск попал в первую пятерку российских городов по степени распространенности ненормативной (обсценной) лексики.

Исследование проводилось путём опроса в городах России с населением выше 250 тысяч человек, пишет «Российская газета» (РГ). Респондентам задавался следующий вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?»

По результатам опроса выяснилось, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат 18% жителей крупных и средних российских городов. В число самых матерящихся городов попали Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Реже всего нецензурные выражения употребляют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

По мнению авторов исследования, частота употребления нецензурной лексики связана с общим уровнем жизни на данной территории — чем он ниже, тем чаще люди там употребляют ненормативную лексику. И наоборот — в городах с более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям спортом и фитнесом жители матерятся реже.

При этом, как отмечают авторы исследования, города с более распространенной ненормативной лексикой отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса.

С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели», — цитирует РГ директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексея Зубца.

Новосибирцы не только часто ругаются, но и больше других беспокоятся. По данным исследования компании «КРОС», Новосибирская область попала в список самых встревоженных регионов России. 

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КОММЕНТАРИИ (20)

Пенсионерка
3 янв 2020 в 14:29

Мат - это как аварийный клапан спуска давления. Например, однажды упала мне лопата на ногу, ну как не выругаться?

Фото пользователя
3 янв 2020 в 14:32

Распущенные, деморализованные элементы, люди без нравственного кодекса, у которых вместо рта помойка. Вот они и общаются на матах.

Пенсионерка
3 янв 2020 в 14:28

Так как же не ругаться матом? Пенсия 9 с копейками, если бы не дача не знаю как бы выживала. При этом стаж 45 лет. Ветеран труда я.