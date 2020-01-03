Новосибирск попал в число городов России, где чаще всего ругаются матом

Исследование проводилось путём опроса в городах России с населением выше 250 тысяч человек, пишет «Российская газета» (РГ). Респондентам задавался следующий вопрос: «Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?»

По данным исследования Финансового университета при Правительстве РФ, Новосибирск попал в первую пятерку российских городов по степени распространенности ненормативной (обсценной) лексики.

По результатам опроса выяснилось, что «часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат 18% жителей крупных и средних российских городов. В число самых матерящихся городов попали Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск и Сургут. Реже всего нецензурные выражения употребляют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.



По мнению авторов исследования, частота употребления нецензурной лексики связана с общим уровнем жизни на данной территории — чем он ниже, тем чаще люди там употребляют ненормативную лексику. И наоборот — в городах с более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям спортом и фитнесом жители матерятся реже.



При этом, как отмечают авторы исследования, города с более распространенной ненормативной лексикой отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса.



С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели», — цитирует РГ директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексея Зубца.

