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На Коммунальном мосту гигантская пробка — движение в сторону левого берега остановлено

Причиной стали дорожные работы

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Сегодня на Коммунальном мосту транспортный коллапс

Сегодня на Коммунальном мосту транспортный коллапс

Сегодня, 3 января, движение по Коммунальному мосту оказалось практически заблокировано. Около часа дня транспорт встал на всём протяжении моста и дамбы в сторону левого берега. 

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», причиной затруднения движения стали дорожные работы, которые проводятся сейчас неподалёку от въезда на площадь Лыщинского и примерно на середине дамбы. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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пробкаКоммунальный мост
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КОММЕНТАРИИ (17)

Пенсионерка
3 янв 2020 в 13:40

Интересно, а куда они все едут? Праздничные дни до 8 числа. Значит не на работу. Продукты можно у дома купить. Впрочем, я же забыла, что автомобилистам одно удовольствие в пробке стоять и вдыхать выхлопные газы от других автомобилей.

Пенсионерка
3 янв 2020 в 13:37

Можно вообще закрыть въезд на левый берег.

Фото пользователя
3 янв 2020 в 13:42

Ума если нет пусть стоят... Бездельники...