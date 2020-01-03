На Коммунальном мосту гигантская пробка — движение в сторону левого берега остановлено

13 декабря 2019
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Причиной стали дорожные работы
Сегодня, 3 января, движение по Коммунальному мосту оказалось практически заблокировано. Около часа дня транспорт встал на всём протяжении моста и дамбы в сторону левого берега.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», причиной затруднения движения стали дорожные работы, которые проводятся сейчас неподалёку от въезда на площадь Лыщинского и примерно на середине дамбы.
Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
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Интересно, а куда они все едут? Праздничные дни до 8 числа. Значит не на работу. Продукты можно у дома купить. Впрочем, я же забыла, что автомобилистам одно удовольствие в пробке стоять и вдыхать выхлопные газы от других автомобилей.
Можно вообще закрыть въезд на левый берег.