На Коммунальном мосту гигантская пробка — движение в сторону левого берега остановлено

Сегодня, 3 января, движение по Коммунальному мосту оказалось практически заблокировано. Около часа дня транспорт встал на всём протяжении моста и дамбы в сторону левого берега.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», причиной затруднения движения стали дорожные работы, которые проводятся сейчас неподалёку от въезда на площадь Лыщинского и примерно на середине дамбы.

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