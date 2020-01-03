В Новосибирске заработала ещё одна сеть японских лапшичных

Кафе «Ичибан» начало работать в ТРЦ «Аура» в последних числах декабря. Это вторая точка под таким названием, первая открылась также в конце декабря год назад.
Кафе заняло помещение, которое освободилось здесь после закрытия заведения «Дядя Дёнер», оно расположено между закусочной «Бургер Кинг» и рестораном «Курагадиван». Первоначально планировалось открыть заведение ещё летом, но ремонт затянулся.
«Ичибан» — новый проект владельцев сети «Суши Make», в котором упор сделан на восточные блюда на основе лапши. Здесь готовят несколько видов рамена (японский суп с яичной лапшой мясом и овощами), а также горячие блюда, салаты и роллы.
В «Ауре» «Ичибан» стал четвертым паназиатским проектом. Здесь уже работает большой ресторан «Шикари» столичной компании «Росинтер», а также — на фуд-корте — точки Woker (федеральная сеть) и O'Sushi (новосибирская компания DNK Food). А вот работавшее здесь несколько лет кафе «Рыба.Рис» в конце года, наоборот, закрылось. Сейчас в городе осталось только два заведения под таким названием.
В целом именно паназиатская кухня в прошлом году продемонстрировала в Новосибирске самый активный рост. Так, только количество вьетнамских заведений выросло более чем на 200%. Ещё по одному заведению открыли также владельцы корейской Chingu и уличной лапшичной Wok in Wall.