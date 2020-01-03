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Еда

В Новосибирске заработала ещё одна сеть японских лапшичных

В ТРЦ «Аура» открылось кафе «Ичибан», которое стало здесь уже четвертым заведением паназиатской кухни

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«Ичибан» открылся по соседству с «Бургер Кингом»

«Ичибан» открылся по соседству с «Бургер Кингом»

Кафе «Ичибан» начало работать в ТРЦ «Аура» в последних числах декабря. Это вторая точка под таким названием, первая открылась также в конце декабря год назад.

Кафе заняло помещение, которое освободилось здесь после закрытия заведения «Дядя Дёнер», оно расположено между закусочной «Бургер Кинг» и рестораном «Курагадиван». Первоначально планировалось открыть заведение ещё летом, но ремонт затянулся.

«Ичибан» — новый проект владельцев сети «Суши Make», в котором упор сделан на восточные блюда на основе лапши. Здесь готовят несколько видов рамена (японский суп с яичной лапшой мясом и овощами), а также горячие блюда, салаты и роллы.

В «Ауре» уже работают три заведения с похожей кухней

В «Ауре» уже работают три заведения с похожей кухней

В «Ауре» «Ичибан» стал четвертым паназиатским проектом. Здесь уже работает большой ресторан «Шикари» столичной компании «Росинтер», а также — на фуд-корте — точки Woker (федеральная сеть) и O'Sushi (новосибирская компания DNK Food). А вот работавшее здесь несколько лет кафе «Рыба.Рис» в конце года, наоборот, закрылось. Сейчас в городе осталось только два заведения под таким названием.

В целом именно паназиатская кухня в прошлом году продемонстрировала в Новосибирске самый активный рост. Так, только количество вьетнамских заведений выросло более чем на 200%. Ещё по одному заведению открыли также владельцы корейской Chingu и уличной лапшичной Wok in Wall. 

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раменпаназиатская кухня
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КОММЕНТАРИИ (5)

Собственно
3 янв 2020 в 11:22

А с нормальной сытной и недорогой едой слабо открыть ?!
Эти "модные" забегаловки открываются и закрываются постоянно - владельцы думают, что народ к ним попрёт...
А на самом деле народу нужно мясо, на крайняк пельмени и манты по разумной цене

Гость
3 янв 2020 в 11:21

Рыба- рис закрываются, Печки- лавочки тоже.Что сеть Фуд- Мастер крякнула?
Или будут выживать при помощи Вилки- Ложки?
Кто нибудь в курсе?