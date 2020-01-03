В Новосибирске заработала ещё одна сеть японских лапшичных

Кафе «Ичибан» начало работать в ТРЦ «Аура» в последних числах декабря. Это вторая точка под таким названием, первая открылась также в конце декабря год назад.



Кафе заняло помещение, которое освободилось здесь после закрытия заведения «Дядя Дёнер», оно расположено между закусочной «Бургер Кинг» и рестораном «Курагадиван». Первоначально планировалось открыть заведение ещё летом, но ремонт затянулся.



«Ичибан» — новый проект владельцев сети «Суши Make», в котором упор сделан на восточные блюда на основе лапши. Здесь готовят несколько видов рамена (японский суп с яичной лапшой мясом и овощами), а также горячие блюда, салаты и роллы.

