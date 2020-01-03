«Тойота Клюгер» вылетела на встречку на автотрассе и врезалась в «Хонду» новосибирца

На автотороге «Иртыш» произошло ДТП с участием автомобилей «Тойота Клюгер» и «Хонда Аккорд». Водитель и пассажирка «Тойоты» госпитализированы.



Как сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, авария произошла на 1323-м километре трассы «Иртыш» во второй половине дня. 52-летний житель Нефтеюганского района, находясь за рулем «Тойоты», двигался в направлении Чулыма. Он выехал на встречную полосу и столкнулся «Хондой», за рулём которой был 28-летний житель Новосибирска.



В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Тойота Клюгер».

