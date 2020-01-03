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«Тойота Клюгер» вылетела на встречку на автотрассе и врезалась в «Хонду» новосибирца

Пострадали водитель и пассажирка «Тойоты»

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Водителя и пассажирку «Тойоты» пришлось доставить в больницу

Водителя и пассажирку «Тойоты» пришлось доставить в больницу

На автотороге «Иртыш» произошло ДТП с участием автомобилей «Тойота Клюгер» и «Хонда Аккорд». Водитель и пассажирка «Тойоты» госпитализированы.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, авария произошла на 1323-м километре трассы «Иртыш» во второй половине дня. 52-летний житель Нефтеюганского района, находясь за рулем «Тойоты», двигался в направлении Чулыма. Он выехал на встречную полосу и столкнулся «Хондой», за рулём которой был 28-летний житель Новосибирска.

В результате ДТП в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Тойота Клюгер».

Как сообщили в полиции, сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

ДТП вчера произошло и в Тогучинском районе Новосибирска. В районе села Новоабышево иномарка вылетела в кювет и перевернулась. 

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (4)

Народ
3 янв 2020 в 11:22

Выехал в гололёд на встречку-заранее позвони в госпиталь.

Фото пользователя
3 янв 2020 в 11:08

Пруль и встречка, это бывает часто(((