Тройное ДТП на перекрёстке Кирова заблокировало одну из полос

В четверг, 2 января, на пересечении улиц Бориса Богаткова и Кирова столкнулись три автомобиля.



— Произошел наезд на дорожное препятствие — островок безопасности. Столкнулись Mitsubishi Lancer, Toyota Premio и Subaru Forester. ДТП без пострадавших, — сообщил дежурный службы 112.



По информации группы во «ВКонтакте» «АСТ-54», участники аварии перекрыли движение по правой полосе. От удара Subaru вынесло на снег, а у Toyota отвалился бампер.



В ночь с 1 на 2 января произошло тройное ДТП в Калининском районе Новосибирска.