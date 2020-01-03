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Происшествия

Тройное ДТП на перекрёстке Кирова заблокировало одну из полос

В аварии никто не пострадал

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Один из автомобилей выехал на островок безопасности

Один из автомобилей выехал на островок безопасности

В четверг, 2 января, на пересечении улиц Бориса Богаткова и Кирова столкнулись три автомобиля.

— Произошел наезд на дорожное препятствие — островок безопасности. Столкнулись Mitsubishi Lancer, Toyota Premio и Subaru Forester. ДТП без пострадавших, — сообщил дежурный службы 112.

По информации группы во «ВКонтакте» «АСТ-54», участники аварии перекрыли движение по правой полосе. От удара Subaru вынесло на снег, а у Toyota отвалился бампер.

В ночь с 1 на 2 января произошло тройное ДТП в Калининском районе Новосибирска.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Пенсионерка
3 янв 2020 в 00:55

Уже больше 10 лет повторяю, что автомобиль - источник повышенной опасности. Надо стараться ездить на ОТ либо ходить пешком.

9397
3 янв 2020 в 00:52

Сидели бы дома или в бане и ни чего не произошло