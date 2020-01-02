Слились с красной рябиной: в Новосибирске разглядели необычно ярких птиц

Жительница Новосибирска сняла на фото обыкновенных щуров, красивых ярких птиц.
— В последний день уходящего года мне посчастливилось полюбоваться и пофотографировать красивейших редких птиц, прилетевших к нам на улицу Полевую в Академгородке полакомиться рябиной. Это обыкновенный щур, — поделилась жительница Новосибирска Лариса Дорохина.
Часто в народе этих пташек называют «финскими попугаями» или «финскими петухами». В этом году их замечают чаще обычного — птицы прилетают в город за обильной рябиной.
В декабре 2019 года в Центре реабилитации диких животных выхаживали троих щуров, которые врезались в оконные стёкла.