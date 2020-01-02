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Город

Слились с красной рябиной: в Новосибирске разглядели необычно ярких птиц

На этот раз щуры залетели в Академгородок

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У самцов голова, спина и грудь малиновые

У самцов голова, спина и грудь малиновые

Жительница Новосибирска сняла на фото обыкновенных щуров, красивых ярких птиц.

— В последний день уходящего года мне посчастливилось полюбоваться и пофотографировать красивейших редких птиц, прилетевших к нам на улицу Полевую в Академгородке полакомиться рябиной. Это обыкновенный щур, — поделилась жительница Новосибирска Лариса Дорохина.

Самки и молодые птицы имеют грязно-жёлтый окрас

Самки и молодые птицы имеют грязно-жёлтый окрас

В этом году в Новосибирске много рябины, за которой прилетают эти птицы

В этом году в Новосибирске много рябины, за которой прилетают эти птицы

Часто в народе этих пташек называют «финскими попугаями» или «финскими петухами». В этом году их замечают чаще обычного — птицы прилетают в город за обильной рябиной.

Эти птицы&nbsp;питаются семенами хвойных пород и зернышками из ягод рябины

Эти птицы питаются семенами хвойных пород и зернышками из ягод рябины

В декабре 2019 года в Центре реабилитации диких животных выхаживали троих щуров, которые врезались в оконные стёкла.

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КОММЕНТАРИИ (1)

старушка
2 янв 2020 в 23:18

семечки этим птичкам покупаю, с удовольствием кушают.

пенсионерка
2 янв 2020 в 23:17

Я видела белочек в необычно яркой шубке. Кстати, наливочка из рябины очень вкусная. Натурпродукт.