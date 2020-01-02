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«Экология-Новосибирск» готовит обращение в прокуратуру из-за мусорного коллапса

Сейчас «Экология-Новосибирска» начала расставлять во дворах Ленинского района новые контейнеры

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Новые мусорные евроконтейнеры от «Экология-Новосибирск»

Новые мусорные евроконтейнеры от «Экология-Новосибирск»

Региональный оператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» прокомментировал проблему с мусором во дворах города после Нового года.

Руководитель организации Лариса Анисимова рассказала, что ситуацию с мусором по городу контролируют практически в круглосуточном режиме.

— В диспетчерскую службу поступило более 170 обращений граждан. Наибольшее количество обращений — из Ленинского района. Это связано с тем, что управляющая организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, 31 декабря убрала свои контейнеры. По данному факту будет направлено обращение в прокуратуру. В настоящее время ООО «Экология — Новосибирск» осуществляет уборку отходов и устанавливает на площадках новые евроконтейнеры, — передаёт пресс-служба «Экологии-Новосибирск» слова Анисимовой.

За два дня 2020 года в Ленинском районе установили более 140 дополнительных евроконтейнеров. Всего 400 площадок района нужно привести в порядок и оснастить емкостями для накопления отходов. Сегодня в Ленинском районе работает 10 мусоровозов, 3 самосвала, 2 погрузчика, 7 автомобилей подвозят евроконтейнеры, а всего на территории Новосибирской области — 484 единицы спецтехники. 

Сегодня новосибирцы продолжают жаловаться на скопление мусора во дворах и ненадлежащий режим работы техники.

Двор по улице Забалуева, 70 в Ленинском районе&nbsp;

Двор по улице Забалуева, 70 в Ленинском районе 

— Мусор до сих пор никто не вывозит. Местные жители говорят о том, что мусорные баки также были увезены прошлой компанией, занимающейся вывозом мусора, поскольку находились в ее собственности. Договор с ООО «Новосибирск — Экология» пролонгирован не был в новом году с учетом пониженного тарифа. Ввиду этого возникла обозначенная ситуация, — предположил новосибирец Илья, написавший в редакцию.

Гора мусора у дома на улице Невельского, 55

Гора мусора у дома на улице Невельского, 55

— До нового года все мусорные площадки были вычищены, а баки составлены стопкой. Утром как по волшебству все баки пропали. Мусорная реформа в действии, — рассказал житель дома по улице Невельского Иван.

Напомним, в декабре 2019 года на сайте департамента по тарифам Новосибирской области появился приказ о том, что в 2020 году стоимость вывоза мусора снизится. С 1 января тариф стал меньше на 144 рубля за кубический метр мусора. Ранее Лариса Анисимова заявляла, что затраты на приобретение контейнеров, которые прежде не были включены в тариф, не повлияют на стоимость вывоза мусора.

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мусормусорная реформа
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КОММЕНТАРИИ (11)

Бабулечка
2 янв 2020 в 21:24

Что у вас там в Ленинском районе творится ужас какой. Одним словом левый берег. Хорошо, что я на правом живу.

харик
2 янв 2020 в 21:34

А мне глубоко наплевать,я плачу за это,остальное не мои проблемы!Экология моими проблемами почему-то не интересуется...

Фото пользователя
2 янв 2020 в 21:34

Живу на Затулинке на Громова. В обед выносил мусор и никакого коллапса не наблюдал. Контейнеры полупустые, площадка вычищена. У нас что-то не так?