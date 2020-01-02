«Экология-Новосибирск» готовит обращение в прокуратуру из-за мусорного коллапса

Региональный оператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» прокомментировал проблему с мусором во дворах города после Нового года.



Руководитель организации Лариса Анисимова рассказала, что ситуацию с мусором по городу контролируют практически в круглосуточном режиме.



— В диспетчерскую службу поступило более 170 обращений граждан. Наибольшее количество обращений — из Ленинского района. Это связано с тем, что управляющая организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, 31 декабря убрала свои контейнеры. По данному факту будет направлено обращение в прокуратуру. В настоящее время ООО «Экология — Новосибирск» осуществляет уборку отходов и устанавливает на площадках новые евроконтейнеры, — передаёт пресс-служба «Экологии-Новосибирск» слова Анисимовой.

