«Экология-Новосибирск» готовит обращение в прокуратуру из-за мусорного коллапса

Региональный оператор по обращению с отходами «Экология-Новосибирск» прокомментировал проблему с мусором во дворах города после Нового года.
Руководитель организации Лариса Анисимова рассказала, что ситуацию с мусором по городу контролируют практически в круглосуточном режиме.
— В диспетчерскую службу поступило более 170 обращений граждан. Наибольшее количество обращений — из Ленинского района. Это связано с тем, что управляющая организация, осуществляющая эксплуатацию жилищного фонда, 31 декабря убрала свои контейнеры. По данному факту будет направлено обращение в прокуратуру. В настоящее время ООО «Экология — Новосибирск» осуществляет уборку отходов и устанавливает на площадках новые евроконтейнеры, — передаёт пресс-служба «Экологии-Новосибирск» слова Анисимовой.
За два дня 2020 года в Ленинском районе установили более
Сегодня новосибирцы продолжают жаловаться на скопление мусора во дворах и ненадлежащий режим работы техники.
— Мусор до сих пор никто не вывозит. Местные жители говорят о том, что мусорные баки также были увезены прошлой компанией, занимающейся вывозом мусора, поскольку находились в ее собственности. Договор с ООО «Новосибирск — Экология» пролонгирован не был в новом году с учетом пониженного тарифа. Ввиду этого возникла обозначенная ситуация, — предположил новосибирец Илья, написавший в редакцию.
— До нового года все мусорные площадки были вычищены, а баки составлены стопкой. Утром как по волшебству все баки пропали. Мусорная реформа в действии, — рассказал житель дома по улице Невельского Иван.
Напомним, в декабре 2019 года на сайте департамента по тарифам Новосибирской области появился приказ о том, что в 2020 году стоимость вывоза мусора снизится. С 1 января тариф стал меньше на 144 рубля за кубический метр мусора. Ранее Лариса Анисимова заявляла, что затраты на приобретение контейнеров, которые прежде не были включены в тариф, не повлияют на стоимость вывоза мусора.