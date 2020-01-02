«Рено» с новосибирскими туристами увяз в размытом грунте в Крыму

Новосибирцы застряли в первый день нового года в Крыму

1 января аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС» эвакуировал новосибирских туристов — их автомобиль увяз в открытом грунте под Бахчисараем.

— На оперативный пульт спасателей поступила информация о том, что на лесной дороге в районе с. Кудрино Бахчисарайского района в размытом грунте увяз автомобиль Renault. Самостоятельно выехать и продолжить движение не может, требуется помощь спасателей в эвакуации людей, в том числе ребенка 2007 года рождения, из лесной зоны, — говорится в сообщении отряда.

