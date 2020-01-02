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Страна и мир

«Рено» с новосибирскими туристами увяз в размытом грунте в Крыму

Туристы с ребёнком не смогли самостоятельно выбраться с лесной дороги

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Новосибирцы застряли в первый день нового года в Крыму

Новосибирцы застряли в первый день нового года в Крыму

1 января аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС» эвакуировал новосибирских туристов — их автомобиль увяз в открытом грунте под Бахчисараем. 

— На оперативный пульт спасателей поступила информация о том, что на лесной дороге в районе с. Кудрино Бахчисарайского района в размытом грунте увяз автомобиль Renault. Самостоятельно выехать и продолжить движение не может, требуется помощь спасателей в эвакуации людей, в том числе ребенка 2007 года рождения, из лесной зоны, — говорится в сообщении отряда. 

После этого спасатели прибыли на указанное место и эвакуировали пострадавших. 

В середине сентября новосибирские спасатели МАСС снимали с козырька сорвавшегося с четвёртого этажа промышленного альпиниста. Очевидцы рассказали, что сибиряк 12 сентября поднимался по выступам стены, когда один из них обломился. Новосибирец, по их словам, мыл окна.

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спасателикрым
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КОММЕНТАРИИ (20)

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2 янв 2020 в 20:15

У меня под окнами сегодня машина под окнами буксовала тоже. Жаль фото не сделал. Муж за рулем силел и газовал, а жена (блондинка) машину подталкивала. Вытолкала в итоге. Почему бы об этом не написать тоже?

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2 янв 2020 в 20:50

...их автомобиль увяз в открытом грунте под Бахчисараем.
Так и не понял про что новость межгалактическая.
- авто?
- грязь?
- место?
Заявка в книгу рекордов еще не направлена?

2 янв 2020 в 20:41

нгс как всегда на "высоте". спасибо за новость....рено покупать не буду.