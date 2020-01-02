2 января четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 2/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Милота

Первый день нового года в зоопарке — публикуем 7 милых видео с животными

Как животные чувствуют себя 1 января

948
1 Обсудить

Поделиться

На видео удалось запечатлеть, как кенгуру умываются&nbsp;

На видео удалось запечатлеть, как кенгуру умываются 

Жительница Новосибирска и фотограф-любитель Нина Курбаткина опубликовала несколько видеороликов, которые сняла в зоопарке 1 января — на видео попали кенгуру, белые медведи, игуана, тигрица, леопард и фламинго. 

— В зоопарке все хорошо чувствуют себя. Людей много. Дни теплые. Погода радует. Каждый день в зоопарке проводятся те или иные мероприятия. Вся программа в сообществе зоопарка в контакте, — рассказала корреспонденту НГС Нина Курбаткина.

На видео попали розовые фламинго — зимой они переселились в закрытый домик. 

Удалось поймать и кормление дымчатого леопарда. 

Кажется, эта игуана не рада посетителям. 

Ну и куда же без белых медвежат Норди и Шайны. Их прогулка вместе с мамой тоже попала на видео.

В середине декабря в Новосибирском зоопарке на выходных прошли показательные кормления белых медведей. Они тоже попали на видео — их сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

зоопарк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Фото пользователя
2 янв 2020 в 19:04

Животные 1 января себя чувствуют намного лучше чем большинство Новосибирцев...