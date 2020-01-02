На видео удалось запечатлеть, как кенгуру умываются Фото: Ольга Бурлакова

Жительница Новосибирска и фотограф-любитель Нина Курбаткина опубликовала несколько видеороликов, которые сняла в зоопарке 1 января — на видео попали кенгуру, белые медведи, игуана, тигрица, леопард и фламинго.

— В зоопарке все хорошо чувствуют себя. Людей много. Дни теплые. Погода радует. Каждый день в зоопарке проводятся те или иные мероприятия. Вся программа в сообществе зоопарка в контакте, — рассказала корреспонденту НГС Нина Курбаткина.

На видео попали розовые фламинго — зимой они переселились в закрытый домик.

Удалось поймать и кормление дымчатого леопарда.

Кажется, эта игуана не рада посетителям.

Ну и куда же без белых медвежат Норди и Шайны. Их прогулка вместе с мамой тоже попала на видео.