Жительница Новосибирска и фотограф-любитель Нина Курбаткина опубликовала несколько видеороликов, которые сняла в зоопарке 1 января — на видео попали кенгуру, белые медведи, игуана, тигрица, леопард и фламинго.
— В зоопарке все хорошо чувствуют себя. Людей много. Дни теплые. Погода радует. Каждый день в зоопарке проводятся те или иные мероприятия. Вся программа в сообществе зоопарка в контакте, — рассказала корреспонденту НГС Нина Курбаткина.
На видео попали розовые фламинго — зимой они переселились в закрытый домик.
Удалось поймать и кормление дымчатого леопарда.
Кажется, эта игуана не рада посетителям.
Ну и куда же без белых медвежат Норди и Шайны. Их прогулка вместе с мамой тоже попала на видео.
В середине декабря в Новосибирском зоопарке на выходных прошли показательные кормления белых медведей. Они тоже попали на видео — их сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.