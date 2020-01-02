Полиция начала проверку видео с оружейной стрельбой во дворе жилого дома в Новый год

ГУ МВД России по Новосибирской области проводит проверку видео, которое вчера опубликовали в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте».

На 9-секундном видеоролике молодой человек в балаклаве стоит во дворе жилого дома. Сначала он поздравляет жителей Юго-Западного жилмассива с Новым годом, а затем начинает стрелять в воздух из ружья. Стоящий рядом с ним человек открывает стрельбу из пистолета.

— По факту стрельбы проводится проверка. Заявлений от граждан не поступало, проверка именно по факту размещения информации в соцсетях. Все в курсе, материал видели. Для начала, как минимум, надо их установить, опросить, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.