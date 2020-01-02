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Криминал

Полиция начала проверку видео с оружейной стрельбой во дворе жилого дома в Новый год

Предположительно инцидент произошел на Юго-Западном жилмассиве

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Парень стрелял во дворе жилого дома

Парень стрелял во дворе жилого дома

ГУ МВД России по Новосибирской области проводит проверку видео, которое вчера опубликовали в паблике «АСТ-54» «ВКонтакте». 

На 9-секундном видеоролике молодой человек в балаклаве стоит во дворе жилого дома. Сначала он поздравляет жителей Юго-Западного жилмассива с Новым годом, а затем начинает стрелять в воздух из ружья. Стоящий рядом с ним человек открывает стрельбу из пистолета.

— По факту стрельбы проводится проверка. Заявлений от граждан не поступало, проверка именно по факту размещения информации в соцсетях. Все в курсе, материал видели. Для начала, как минимум, надо их установить, опросить, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. 

АСТ-54

В декабре новосибирец из ревности открыл стрельбу из травматического пистолета на вокзале в Новокузнецке. В результате пострадал мужчина, которого доставили в больницу с касательным ранением головы. Редакции НГС удалось поговорить с очевидицей конфликта — именно ее стрелок приревновал к другому мужчине. Девушка рассказала подробности происшествия. 

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КОММЕНТАРИИ (5)

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2 янв 2020 в 17:33

Предположительно инцидент произошел на Юго-Западном жилмассиве...
А в каком городе уже уточнили?