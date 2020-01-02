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«Две пожарных машины, одна реанимационная»: автобус на Маркса сгорел полностью

Пассажиры успели выйти

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Дым от пожара виден издалека

Дым от пожара виден издалека

Днем 2 января на площади Маркса напротив торгового центра «Версаль» загорелся автобус. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели: 

Мы начинаем следить за происшествием в режиме онлайн — если вы стали его свидетелем, присылайте фото и видео пожара на редакционный WhatsApp и Telegram по номеру 7 923 157–00–00.

Маша Вьюн

Появилась информация о маршруте сгоревшего автобуса — это был автобус № 12. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.

Маша Вьюн

В МЧС уточнили, что пожар локализовали в 14:15, а открытое горение ликвидировали в 14:16. 

Маша Вьюн
«Две пожарных машины, одна реанимация, она просто стоит», — пишет наш фотограф Александр Ощепков

«Две пожарных машины, одна реанимация, она просто стоит», — пишет наш фотограф Александр Ощепков

Маша Вьюн

Дым от пожара поднимается на несколько этажей в высоту. Видео Анны Альтенгоф

Маша Вьюн

По словам свидетелей, очевидцев пожара опрашивала полиция

Маша Вьюн

Из-за пожара проспект Карла Маркса перекрыли. Сейчас, по словам очевидцев, движение восстановлено. 

Маша Вьюн

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в пожаре никто не пострадал, пассажиры успели выйти из автобуса. 

Маша Вьюн

По словам очевидцев, огонь от автобуса задел соседние автомобили

Маша Вьюн

«Загорелся автобус на площади Маркса. Был хлопок сильный, сейчас пожар локализован. Сильный дым и запах. Сейчас Маркса перекрыли. Ещё два взрыва только что. Похоже, взрываются колеса. Две пожарные машины на месте, одна скорая», — написал очевидец Вячеслав. 

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КОММЕНТАРИИ (66)

Вопрос
2 янв 2020 в 14:36

Где же пенсионерка с ее комментарием, что От безопасен?

Фото пользователя
2 янв 2020 в 14:36

Видео у меня у одного не показывает?

Фото пользователя
2 янв 2020 в 14:48

газ безопасен только если является топливом для дорогого (причем обязательно импортного) оборудования, регулярно проходящего соответствующее ТО.

а тот хламидиоз, который пихают в авто и автобусы - это как бомба замедленного действия