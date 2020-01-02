«Две пожарных машины, одна реанимационная»: автобус на Маркса сгорел полностью

Появилась информация о маршруте сгоревшего автобуса — это был автобус № 12. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.
В МЧС уточнили, что пожар локализовали в 14:15, а открытое горение ликвидировали в 14:16.
Дым от пожара поднимается на несколько этажей в высоту. Видео Анны Альтенгоф
По словам свидетелей, очевидцев пожара опрашивала полиция
Из-за пожара проспект Карла Маркса перекрыли. Сейчас, по словам очевидцев, движение восстановлено.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в пожаре никто не пострадал, пассажиры успели выйти из автобуса.
По словам очевидцев, огонь от автобуса задел соседние автомобили
«Загорелся автобус на площади Маркса. Был хлопок сильный, сейчас пожар локализован. Сильный дым и запах. Сейчас Маркса перекрыли. Ещё два взрыва только что. Похоже, взрываются колеса. Две пожарные машины на месте, одна скорая», — написал очевидец Вячеслав.