Под Новосибирском автомобиль вылетел в кювет и перевернулся — людей зажало в машине

Сегодня, 2 января, в Тогучинском районе Новосибирска, в районе села Новоабышево, иномарка вылетела в кювет и перевернулась.

— На трассе в сторону Ленинска-Кузнецого. Люди в машине. Машина в кювет слетела, перевернулась, — такое сообщение поступило на пульт дежурного службы 112. В службе уточнили, что на место выехали сотрудники полиции и скорой помощи.

В областной ГИБДД корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии, однако не уточнили, есть ли пострадавшие.