Под Новосибирском автомобиль вылетел в кювет и перевернулся — людей зажало в машине

Сегодня, 2 января, в Тогучинском районе Новосибирска, в районе села Новоабышево, иномарка вылетела в кювет и перевернулась.
— На трассе в сторону Ленинска-Кузнецого. Люди в машине. Машина в кювет слетела, перевернулась, — такое сообщение поступило на пульт дежурного службы 112. В службе уточнили, что на место выехали сотрудники полиции и скорой помощи.
В областной ГИБДД корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии, однако не уточнили, есть ли пострадавшие.
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Вчера вечером в Ордынском районе Новосибирской области произошла авария, в которой пострадали три человека.