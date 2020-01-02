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Происшествия

Под Новосибирском автомобиль вылетел в кювет и перевернулся — людей зажало в машине

Авария произошла в районе Новоабышево

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Люди оказались зажатыми в машине&nbsp;

Люди оказались зажатыми в машине 

Сегодня, 2 января, в Тогучинском районе Новосибирска, в районе села Новоабышево, иномарка вылетела в кювет и перевернулась. 

— На трассе в сторону Ленинска-Кузнецого. Люди в машине. Машина в кювет слетела, перевернулась, — такое сообщение поступило на пульт дежурного службы 112. В службе уточнили, что на место выехали сотрудники полиции и скорой помощи. 

В областной ГИБДД корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии, однако не уточнили, есть ли пострадавшие. 

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Вчера вечером в Ордынском районе Новосибирской области произошла авария, в которой пострадали три человека.

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авария на трасседтп
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КОММЕНТАРИИ (3)

Народ
2 янв 2020 в 19:01

Гололёд