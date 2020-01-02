Облачно, небольшой снег: первые дни года в Новосибирске будут теплыми

В ближайшие дни в городе будет облачно

В первые дни 2020 года новосибирцев ждет теплая погода и небольшие осадки.

3 января, пятница

По данным Гидрометцентра России, 3 января температура в городе опустится до -3 градусов. Ожидается облачность и небольшое снег. Ветер южный, 6 м/с.

4 января, суббота

4 января, в субботу, температура в городе составит -3 градуса — на улице будет облачно с пояснениями, возможен кратковременный снег. Ветер в этот день ожидается юго-западный, до 4 м/с.

5 января, воскресенье

5 января в городе прогнозируют -5 градусов, без осадков с юго-западным ветром 6 м/с.