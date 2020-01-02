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Зима

Облачно, небольшой снег: первые дни года в Новосибирске будут теплыми

Минимальная температура будет -7 градусов

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В ближайшие дни в городе будет облачно

В ближайшие дни в городе будет облачно

В первые дни 2020 года новосибирцев ждет теплая погода и небольшие осадки. 

3 января, пятница

По данным Гидрометцентра России, 3 января температура в городе опустится до -3 градусов. Ожидается облачность и небольшое снег. Ветер южный, 6 м/с.

4 января, суббота

4 января, в субботу, температура в городе составит -3 градуса — на улице будет облачно с пояснениями, возможен кратковременный снег. Ветер в этот день ожидается юго-западный, до 4 м/с. 

5 января, воскресенье 

5 января в городе прогнозируют -5 градусов, без осадков с юго-западным ветром 6 м/с. 

6 января, понедельник

6 января в городе ожидается также -5 градусов, с южным ветром скоростью 4 м/с. По ночам в эти дни температура будет опускаться до -7 градусов. 

Ранее синоптики предсказывали теплый январь в Новосибирской области. Они связывали это с тем, что через область чаще будут проходить атмосферные фронты и вызывать снег.

Актуальную информацию о погоде всегда можно найти на сервисе НГС.Погода.

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КОММЕНТАРИИ (3)

пенсионерка
2 янв 2020 в 14:04

Для лыж такая погода хорошая. Уже катаюсь на лыжне второй день. Народ есть, но мало.
Физическая нагрузка говорят, помогает выводить продукты распада этанола. Настоечку из красной смородины, выращенной на моей даче, я люблю, чего уж греха таить. Всех комментаторов, которые проснулись только сегодня, с наступившим 2020 годом.

Фото пользователя
2 янв 2020 в 15:23

Лучьше бы мороза были. Когда тепло всегда снег валит без конца я уже замучелся очещять.