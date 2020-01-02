Облачно, небольшой снег: первые дни года в Новосибирске будут теплыми

В первые дни 2020 года новосибирцев ждет теплая погода и небольшие осадки.
3 января, пятница
По данным Гидрометцентра России, 3 января температура в городе опустится до -3 градусов. Ожидается облачность и небольшое снег. Ветер южный, 6 м/с.
4 января, суббота
4 января, в субботу, температура в городе составит -3 градуса — на улице будет облачно с пояснениями, возможен кратковременный снег. Ветер в этот день ожидается юго-западный, до 4 м/с.
5 января, воскресенье
5 января в городе прогнозируют -5 градусов, без осадков с юго-западным ветром 6 м/с.
6 января, понедельник
6 января в городе ожидается также -5 градусов, с южным ветром скоростью 4 м/с. По ночам в эти дни температура будет опускаться до -7 градусов.
Ранее синоптики предсказывали теплый январь в Новосибирской области. Они связывали это с тем, что через область чаще будут проходить атмосферные фронты и вызывать снег.
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