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S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в Ульяновск, Барнаул и Кемерово

Полеты начались 2 января

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Авиарейсов из Новосибирска в Кемерово и Барнаул не было больше 20 лет

Авиарейсов из Новосибирска в Кемерово и Барнаул не было больше 20 лет

2 января авиакомпания S7 Airlines запустила прямые рейсы из Новосибирска в Ульяновск, Барнаул и Кемерово. В Ульяновск полеты будут совершаться дважды в неделю, а в Кемерово и Барнаул — пять раз в неделю. 

Как сообщается на сайте авиакомпании, рейсы осуществляются на лайнерах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса.

Стоимость невозвратного билета без багажа из Новосибирска в Барнаул, по данным сайта S7, составит 1830 рублей. Обратный билет будет стоить 1195 рублей. Билеты с багажом обойдутся дороже — 1930 рублей в одну сторону и 1695 рублей в другую. 

Самый дешевый вариант до Ульяновска стоит 5550 рублей туда и столько же обратно. Вариант с багажом будет стоить 7050 рублей в одну сторону и столько же в другую.

В Кемерово можно улететь за 1195 рублей, и за такую же сумму вернуться обратно. За багаж и возможность выбрать место придется доплатить — 1695 рублей будет стоить билет до Кемерово и столько же обратно. 

Ранее в Новосибирск вернулись прямые рейсы до Барселоны и Израиля.  

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авиацияпутешествия
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КОММЕНТАРИИ (3)

пенсионерка
2 янв 2020 в 13:20

Люди очень активно обсуждали повышение стоимости проезда на ОТ, что даже 24 рубля ощутимо - даже для молодых. Так откуда же у людей деньги на авиабилеты? Помнится будучи студенткой на стипендию могла позволить хоть каждый день самолетами летать. Но то было в Союзе. Сейчас же капитализм, другие времена наступили. Так что еще раз повторю вопрос, на кого рассчитана новость если очень не многие могут позволить себе авиабилеты?

Фото пользователя
2 янв 2020 в 13:16

Пользуясь случаем,хочу выразить благодарность компании за их внимательность к клиенту и оперативность .При оформлении документов «закралась « ошибка ,поняла, когда проходила регистрацию в режиме онлайн .Все поправили быстро,выслали новые билеты и причём бесплатно (за доп, услуги(невнимательность клиента ) ничего не взяли )