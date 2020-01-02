S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в Ульяновск, Барнаул и Кемерово

2 января авиакомпания S7 Airlines запустила прямые рейсы из Новосибирска в Ульяновск, Барнаул и Кемерово. В Ульяновск полеты будут совершаться дважды в неделю, а в Кемерово и Барнаул — пять раз в неделю.
Как сообщается на сайте авиакомпании, рейсы осуществляются на лайнерах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса.
Стоимость невозвратного билета без багажа из Новосибирска в Барнаул, по данным сайта S7, составит 1830 рублей. Обратный билет будет стоить 1195 рублей. Билеты с багажом обойдутся дороже — 1930 рублей в одну сторону и 1695 рублей в другую.
Самый дешевый вариант до Ульяновска стоит 5550 рублей туда и столько же обратно. Вариант с багажом будет стоить 7050 рублей в одну сторону и столько же в другую.
В Кемерово можно улететь за 1195 рублей, и за такую же сумму вернуться обратно. За багаж и возможность выбрать место придется доплатить — 1695 рублей будет стоить билет до Кемерово и столько же обратно.
Ранее в Новосибирск вернулись прямые рейсы до Барселоны и Израиля.