S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в Ульяновск, Барнаул и Кемерово

Авиарейсов из Новосибирска в Кемерово и Барнаул не было больше 20 лет

2 января авиакомпания S7 Airlines запустила прямые рейсы из Новосибирска в Ульяновск, Барнаул и Кемерово. В Ульяновск полеты будут совершаться дважды в неделю, а в Кемерово и Барнаул — пять раз в неделю.

Как сообщается на сайте авиакомпании, рейсы осуществляются на лайнерах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в салоне экономического класса.

Стоимость невозвратного билета без багажа из Новосибирска в Барнаул, по данным сайта S7, составит 1830 рублей. Обратный билет будет стоить 1195 рублей. Билеты с багажом обойдутся дороже — 1930 рублей в одну сторону и 1695 рублей в другую.