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4 новосибирца выиграли по миллиону в новогодней лотерее

Они купили лотерейные билеты за 100 рублей

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Победителей объявили вчера

Победителей объявили вчера

Вчера, 1 января, состоялся тираж «Русского лото». По его итогам 4 жителя Новосибирской области выиграли по миллиону рублей. 

Как сообщили в пресс-службе «Столото», каждый из победителей купил билет за 100 рублей. Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28 801 695 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3 507 979 503 рубля. 

Кроме того, лотерею выиграли два жителя Томской области. Больше всего выигрышей зарегистрировали в Москве и Московской области — там появилось 20 миллионеров. Чуть меньше победителей в Санкт-Петербурге — 7 миллионеров. На следующем месте Башкортостан — 6 миллионеров, затем Ростовская область — 5 миллионеров. В Свердловской и Новосибирской области лотерею выиграли меньше всего людей — по 4 человека. 

Вы стали победителем этой лотереи? Сообщите об этом в редакцию по номеру 8 923 157–00–00 через WhatsApp, Telegram и Viber.

В апреле прошлого года житель города Куйбышева Новосибирской области Василий Братцев угадал одну из 12 ячеек в передаче «У нас выигрывают» и забрал главный приз — 500 тысяч рублей.

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