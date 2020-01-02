4 новосибирца выиграли по миллиону в новогодней лотерее

Вчера, 1 января, состоялся тираж «Русского лото». По его итогам 4 жителя Новосибирской области выиграли по миллиону рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Столото», каждый из победителей купил билет за 100 рублей. Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 28 801 695 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 3 507 979 503 рубля.

Кроме того, лотерею выиграли два жителя Томской области. Больше всего выигрышей зарегистрировали в Москве и Московской области — там появилось 20 миллионеров. Чуть меньше победителей в Санкт-Петербурге — 7 миллионеров. На следующем месте Башкортостан — 6 миллионеров, затем Ростовская область — 5 миллионеров. В Свердловской и Новосибирской области лотерею выиграли меньше всего людей — по 4 человека.