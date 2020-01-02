2 января четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Происшествия

Три автомобиля попали в ДТП на Объединения: пострадал один из водителей

Его доставили в больницу

1 361
5 Обсудить

Поделиться

Столкновение произошло ночью с 1 на 2 января

Столкновение произошло ночью с 1 на 2 января

Ночью с 1 на 2 января в Калининском районе Новосибирска произошло тройное ДТП.

 Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, столкновение было зарегистрировано в 23:55.

В аварии участвовали иномарки Toyota Caldina, Hyundai Solaris и Toyota Premio. Toyota Caldina двигалась по Объединения в сторону Учительской. В районе дома на улице Объединения, 3А 27-летний водитель «Тойоты-Калдины» столкнулся с 39-летним водителем «Соляриса», который стоял на запрещающий сигнал светофора. После этого «Хендай-Солярис» столкнулся с 43-летним водителем «Тойоты-Премио», который также стоял на запрещающий сигнал светофора. 

— В результате столкновения трех транспортных средств пострадал водитель «Хендай» 1981 года рождения. С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб правого плеча» был доставлен в лечебное учреждение. После оказания медицинской помощи отпущен домой, — объяснили в ГИБДД. 

Hyundai Solaris&nbsp;и&nbsp;Toyota Premio стояли на запрещающий знак светофора

Hyundai Solaris и Toyota Premio стояли на запрещающий знак светофора

В среду, 1 января, на трассе Кемерово — Новосибирск произошла авария с участием двух легковых автомобилей и фуры. В результате столкновения пострадали женщина и ребенок. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 2
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

пострадавшие в авари
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Фото пользователя
2 янв 2020 в 11:41

Машин на улицах вчера не было. Как ухитрились только ДТП устроить?

Гость
2 янв 2020 в 11:34

НГС, это как?
Водители вышли из своих машин и начали сталкиваться друг с другом?

Денис
2 янв 2020 в 11:27

Работать нужно и страну с колен поднимать, а не кататься на своих вёдрах.