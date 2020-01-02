Три автомобиля попали в ДТП на Объединения: пострадал один из водителей

Ночью с 1 на 2 января в Калининском районе Новосибирска произошло тройное ДТП.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, столкновение было зарегистрировано в 23:55.

В аварии участвовали иномарки Toyota Caldina, Hyundai Solaris и Toyota Premio. Toyota Caldina двигалась по Объединения в сторону Учительской. В районе дома на улице Объединения, 3А 27-летний водитель «Тойоты-Калдины» столкнулся с 39-летним водителем «Соляриса», который стоял на запрещающий сигнал светофора. После этого «Хендай-Солярис» столкнулся с 43-летним водителем «Тойоты-Премио», который также стоял на запрещающий сигнал светофора.