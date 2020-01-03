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Расписание рождественских богослужений в главных храмах и соборах Новосибирска

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавит богослужения в Вознесенском кафедральном соборе

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Праздничные богослужения в честь Рождества Христа пройдут во всех храмах Новосибирска

Праздничные богослужения в честь Рождества Христа пройдут во всех храмах Новосибирска

Православные жители Новосибирска уже готовятся к одному из главных праздников этого года — Рождеству. Многие храмы и соборы уже составили расписание богослужений, некоторые подготовят его только ближе к выходным, но ни один из них не останется в стороне от праздника.

— Праздничные богослужения в честь Рождества Христа пройдут во всех храмах Новосибирска. В Вознесенском кафедральном соборе богослужения возглавит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. На территории многих храмов будут оборудованы вертепы, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирской митрополии Лилия Ткаченко

Где и во сколько конкретно можно будет отпраздновать Рождество — в нашей памятке.

Вознесенский кафедральный собор

6 января в 17:00 — всенощное бдение. 

7 января в 00:00 — Божественная литургия.

Собор во имя Александра Невского

Расписание будет известно только 5 января.

Церковь во имя Михаила Архангела

По предварительной информации, точное расписание появится только 5 января.

6 января с 23:30 — Божественная литургия.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Расписание будет известно только 5 января.

Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного

6 января в 16:00 — вечернее богослужение.

7 января в 00:00 — Божественная литургия, в 16:00 — вечернее богослужение.

Храм в честь иконы Божией Матери Знамение-Абалацкая

6 января в 23:00 — Божественная литургия.

7 января в 8:30 — Божественная литургия, в 17:00 — праздничное богослужение с полиелеем.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы

6 января в 17:00 — всенощное бдение. 

7 января в 00:00 — Божественная литургия, в 10:00 и 13:00 — праздничные молебны.

Левобережье

Троице-Владимирский собор

6 января в 2:00 — всенощное бдение и Божественная литургия. 

7 января в 7:00 — Божественная литургия.

Храм в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских

6 января в 23:30 — всенощное бдение и Божественная литургия.

7 января в 12:00 — молебен.

Храм в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали

6 января в 8:30 — Божественная литургия, в 16:00 — всенощное бдение и Божественная литургия.

7 января в 8:30 — Божественная литургия.

В Кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска в конце прошлого года уже прошло празднование сочельника — католики разыграли традиционную рождественскую сценку, посвящённую рождению Иисуса Христа.

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православиеРождество
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КОММЕНТАРИИ (25)

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3 янв 2020 в 12:53

а билеты почем? )))

Мимо проходил
3 янв 2020 в 12:44

Религия есть опиум для народа. Способ манипулирования массами.

Фото пользователя
3 янв 2020 в 12:48

Каждый житель Новосибирска обязан прикоснуться к святыне на Рождество. Ибо регилия превыше всего.