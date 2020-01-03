Расписание рождественских богослужений в главных храмах и соборах Новосибирска

Православные жители Новосибирска уже готовятся к одному из главных праздников этого года — Рождеству. Многие храмы и соборы уже составили расписание богослужений, некоторые подготовят его только ближе к выходным, но ни один из них не останется в стороне от праздника.



— Праздничные богослужения в честь Рождества Христа пройдут во всех храмах Новосибирска. В Вознесенском кафедральном соборе богослужения возглавит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. На территории многих храмов будут оборудованы вертепы, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирской митрополии Лилия Ткаченко