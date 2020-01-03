Расписание рождественских богослужений в главных храмах и соборах Новосибирска

Православные жители Новосибирска уже готовятся к одному из главных праздников этого года — Рождеству. Многие храмы и соборы уже составили расписание богослужений, некоторые подготовят его только ближе к выходным, но ни один из них не останется в стороне от праздника.
— Праздничные богослужения в честь Рождества Христа пройдут во всех храмах Новосибирска. В Вознесенском кафедральном соборе богослужения возглавит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. На территории многих храмов будут оборудованы вертепы, — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирской митрополии Лилия Ткаченко
Где и во сколько конкретно можно будет отпраздновать Рождество — в нашей памятке.
Вознесенский кафедральный собор
6 января в 17:00 — всенощное бдение.
7 января в 00:00 — Божественная литургия.
Собор во имя Александра Невского
Расписание будет известно только 5 января.
Церковь во имя Михаила Архангела
По предварительной информации, точное расписание появится только 5 января.
6 января с 23:30 — Божественная литургия.
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Расписание будет известно только 5 января.
Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного
6 января в 16:00 — вечернее богослужение.
7 января в 00:00 — Божественная литургия, в 16:00 — вечернее богослужение.
Храм в честь иконы Божией Матери Знамение-Абалацкая
6 января в 23:00 — Божественная литургия.
7 января в 8:30 — Божественная литургия, в 17:00 — праздничное богослужение с полиелеем.
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
6 января в 17:00 — всенощное бдение.
7 января в 00:00 — Божественная литургия, в 10:00 и 13:00 — праздничные молебны.
Левобережье
Троице-Владимирский собор
6 января в 2:00 — всенощное бдение и Божественная литургия.
7 января в 7:00 — Божественная литургия.
Храм в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских
6 января в 23:30 — всенощное бдение и Божественная литургия.
7 января в 12:00 — молебен.
Храм в честь иконы Божией Матери Утоли моя печали
6 января в 8:30 — Божественная литургия, в 16:00 — всенощное бдение и Божественная литургия.
7 января в 8:30 — Божественная литургия.
В Кафедральном соборе Преображения Господня в Центральном районе Новосибирска в конце прошлого года уже прошло празднование сочельника — католики разыграли традиционную рождественскую сценку, посвящённую рождению Иисуса Христа.