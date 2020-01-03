«Разговорилась с местным мастером». Появилась новая версия убийства Натальи Устиновой

Наталья Устинова пропала 6 сентября. Три недели спустя её тело нашли на пустыре. Кто, как и почему убил женщину — до сих достоверно не известно

— У неё однажды сломалась машина, «Мазда» её. Не знаю как, но вышла она на СТО, где ей хорошо и достаточно дёшево её починили. Она разговорилась с местным мастером. И он пообещал ей найти машину хорошую и дёшево для её мужа, — рассказал НГС источник.

Известно, что Наталья Устинова в день пропажи отправилась покупать новый автомобиль и взяла с собой около 200 тысяч рублей. Источник НГС сообщил, что к смерти женщины может быть причастен её новый знакомый с СТО — предположительно, он вызвался помочь ей с выбором автомобиля.

В Новосибирске продолжается расследование убийства Натальи Устиновой — источник НГС рассказал новые подробности громкого дела. Женщина исчезла 6 сентября, а в начале октября её тело нашли на пустыре.

О знакомом, вызвавшемся помочь ей выбрать машину, Наталья рассказывала и таксисту, который вёз её в тот день на встречу.

— Она сказала, что встретит её друг: «У него там СТО рядом, и мы там на СТО эту машину загоним и смотреть будем», — рассказывал корреспонденту НГС таксист о последнем разговоре с Устиновой.

По данным источника, тот самый мастер на следующий день после пропажи Натальи Устиновой улетел к себе на родину — за пределы России, и даже уже объявлен в розыск. Другой источник утверждает, что в поисках тела женщины весомую роль сыграл задержанный свидетель, а другой преступник также успел скрыться.

В Следственном комитете опровергают информацию о каких-либо задержаниях. Также следователи утверждают, что сейчас в деле нет подозреваемых.

— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления, — кратко прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Наталья Устинова исчезла 6 сентября, когда поехала покупать новую машину. 1 октября её тело обнаружили в Кировском районе на пустыре в районе улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси. Сразу после исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

