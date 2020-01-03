3 января пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 2/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Криминал Исчезновение Натальи Устиновой Эксклюзив

«Разговорилась с местным мастером». Появилась новая версия убийства Натальи Устиновой

С женщиной мог расправиться знакомый, который вызвался помочь ей выбрать автомобиль

8 109
33 Обсудить

Поделиться

Наталья Устинова пропала 6 сентября. Три недели спустя её тело нашли на пустыре. Кто, как и почему убил женщину — до сих достоверно не известно

Наталья Устинова пропала 6 сентября. Три недели спустя её тело нашли на пустыре. Кто, как и почему убил женщину — до сих достоверно не известно

В Новосибирске продолжается расследование убийства Натальи Устиновой — источник НГС рассказал новые подробности громкого дела. Женщина исчезла 6 сентября, а в начале октября её тело нашли на пустыре.

Известно, что Наталья Устинова в день пропажи отправилась покупать новый автомобиль и взяла с собой около 200 тысяч рублей. Источник НГС сообщил, что к смерти женщины может быть причастен её новый знакомый с СТО — предположительно, он вызвался помочь ей с выбором автомобиля.

— У неё однажды сломалась машина, «Мазда» её. Не знаю как, но вышла она на СТО, где ей хорошо и достаточно дёшево её починили. Она разговорилась с местным мастером. И он пообещал ей найти машину хорошую и дёшево для её мужа, — рассказал НГС источник.

О знакомом, вызвавшемся помочь ей выбрать машину, Наталья рассказывала и таксисту, который вёз её в тот день на встречу. 

— Она сказала, что встретит её друг: «У него там СТО рядом, и мы там на СТО эту машину загоним и смотреть будем», — рассказывал корреспонденту НГС таксист о последнем разговоре с Устиновой.

По данным источника, тот самый мастер на следующий день после пропажи Натальи Устиновой улетел к себе на родину — за пределы России, и даже уже объявлен в розыск. Другой источник утверждает, что в поисках тела женщины весомую роль сыграл задержанный свидетель, а другой преступник также успел скрыться.

В Следственном комитете опровергают информацию о каких-либо задержаниях. Также следователи утверждают, что сейчас в деле нет подозреваемых.

— Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления, — кратко прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Наталья Устинова исчезла 6 сентября, когда поехала покупать новую машину. 1 октября её тело обнаружили в Кировском районе на пустыре в районе улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси. Сразу после исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

НГС публиковал три версии возможных причин убийства Натальи Устиновой.

У вас есть важная информация по этому делу? Вам известны детали расследования? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 4
  • ПЕЧАЛЬ 1

Поделиться

Поделиться

Наталья Устиноваубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (33)

Владимир
3 янв 2020 в 10:35

Оперативно только раскрываются преступления в отношении сотрудников правоохранительных органов и властных структур. Преступлениями против простых граждан никто серьезно похоже не занимается.

Из погреба
3 янв 2020 в 11:00

Ничуть не жаль богачку! Иномарка - машина дорогая в обслуживании и в покупке. Чаще бы трудолюбивые и справедливые мастера из других стран к нам приезжали. Глядишь и порядок какой в городе и стране появился. А то сначала набеспределят, а потом выбирают Иномарки.

хм.
3 янв 2020 в 10:48

человека нет, либеральное сми хайп ловит мусолит