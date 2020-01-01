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Происшествия

На Плющихинском фейерверками обстреляли стену жилого дома

Очевидцы сообщают, что снаряд был установлен неправильно

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От взрывов с крыши дома сошёл снег

От взрывов с крыши дома сошёл снег

В Октябрьском районе Новосибирска в новогоднюю ночь фейерверком был обстрелян дом на улице Татьяны Снежиной.

— Кто-то во дворе поставил в мягкий снег салют, он провалился и направился прямо в дом. Ну и все залпы полетели прямо в окна. С 4-го по 10-й этаж были обстреляны окна. Попал один выстрел в крышу, полетел снег. Спустя минут 10–15 мы вышли на улицу и увидели, что приехала одна пожарная машина и буквально через 5 минут следом вторая. Дальше обстоятельства неизвестны, но дыма и огня не было видно, — сообщил корреспонденту НГС в личной переписке один из жителей дома Алексей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что вызов поступал в 00:12.

— Приехали, проверили, пожар не обнаружен, — коротко прокомментировали в ведомстве.

Сегодня утром в пожаре под Новосибирском погибли два человека.

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пожарфейерверкМЧС
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