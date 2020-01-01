На Плющихинском фейерверками обстреляли стену жилого дома

В Октябрьском районе Новосибирска в новогоднюю ночь фейерверком был обстрелян дом на улице Татьяны Снежиной.

— Кто-то во дворе поставил в мягкий снег салют, он провалился и направился прямо в дом. Ну и все залпы полетели прямо в окна. С 4-го по 10-й этаж были обстреляны окна. Попал один выстрел в крышу, полетел снег. Спустя минут 10–15 мы вышли на улицу и увидели, что приехала одна пожарная машина и буквально через 5 минут следом вторая. Дальше обстоятельства неизвестны, но дыма и огня не было видно, — сообщил корреспонденту НГС в личной переписке один из жителей дома Алексей.