Под Новосибирском водитель «Тойоты» врезался в столб — пострадали трое

Вечером в среду, 1 января, в Ордынском районе Новосибирской области произошла авария, в которой пострадали три человека.
— В районе села Верх-Ирмень водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и врезался в столб. Пострадали три человека, в том числе женщина и ребёнок, — такое сообщение поступило на пульт дежурного службы 112.
В службе также уточнили, что ДТП случилось в 18:32.
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