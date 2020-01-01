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Происшествия

Под Новосибирском водитель «Тойоты» врезался в столб — пострадали трое

Среди пострадавших есть ребёнок

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Это уже не первое ДТП за сегодня, в котором страдают дети

Это уже не первое ДТП за сегодня, в котором страдают дети

Вечером в среду, 1 января, в Ордынском районе Новосибирской области произошла авария, в которой пострадали три человека.

— В районе села Верх-Ирмень водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и врезался в столб. Пострадали три человека, в том числе женщина и ребёнок, — такое сообщение поступило на пульт дежурного службы 112.

В службе также уточнили, что ДТП случилось в 18:32.

Если вы стали свидетелем этого происшествия или вам известны какие-то дополнительные сведения о случившемся, присылайте нам информацию и фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру: 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

Сегодня это уже не первое ДТП, в котором страдает ребёнок. Днём на трассе Новосибирск — Кемерово произошла массовая авария с участием двух легковых автомобилей и фуры. В результате травмы получил ребёнок двух лет.

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В ДТП пострадал ребенокавария
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КОММЕНТАРИИ (1)

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1 янв 2020 в 23:11

Что значит не справился с управлением? Когда человек на работе не справляется, его увольняют. Так и здесь пусть отдаст ВУ, не садится за руль, если не справляется