Под Новосибирском водитель «Тойоты» врезался в столб — пострадали трое

Это уже не первое ДТП за сегодня, в котором страдают дети

Вечером в среду, 1 января, в Ордынском районе Новосибирской области произошла авария, в которой пострадали три человека.

— В районе села Верх-Ирмень водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и врезался в столб. Пострадали три человека, в том числе женщина и ребёнок, — такое сообщение поступило на пульт дежурного службы 112.

В службе также уточнили, что ДТП случилось в 18:32.