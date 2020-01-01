Путин дал госнаграды шести жителям Новосибирской области

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Ирине Заниной , которая работает преподавателем немецкого языка в «Гимназии № 1». Ордена «Родительская слава» удостоились Людмила и Николай Шейдеры . «За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», — говорится в тексте указа.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали шесть человек из Новосибирской области.

В список также попали три работника сельского хозяйства Новосибирской области. Животновод Ольга Павлюченко и бригадир тракторно-полеводческой бригады Николай Пекушов, которые работают в ЗАО «Колыбельское», получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А заместителю директора федерального государственного бюджетного учреждения «Центр агрохимической службы "Новосибирский"» Петру Яско присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

В начале декабря Владимир Путин дал государственные награды шести медикам и одной работнице прокуратуры из Новосибирской области.