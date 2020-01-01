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Происшествия

На трассе в Новосибирской области в массовой аварии пострадали женщина и ребёнок

Столкнулись два легковых автомобиля и фура

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На место выезжали спасатели, полиция и скорая помощь

На место выезжали спасатели, полиция и скорая помощь

В среду, 1 января, на трассе Кемерово — Новосибирск произошла авария с участием двух легковых автомобилей и фуры.

— В районе реки Ача авария, столкнулись фура и две легковых [машины]. Есть пострадавшие, женщина и ребенок, — такое сообщение поступило на пульт дежурного службы 112.

ДТП произошло в 16:54. На место выезжали спасатели, полиция и скорая помощь. Как сообщают очевидцы, пострадавшему ребёнку — 2 года.

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В минувший понедельник, 30 декабря, на трассе Татарск — Карасук столкнулись две иномарки. Один из водителей погиб на месте.

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дтпавария на трассе
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КОММЕНТАРИИ (14)

пенсионерка
1 янв 2020 в 20:41

Очень странная ситуация. Обычно 1 января все сидят дома за праздничном столом, доедают оливье, селедку под шубой и другую еду.
Зачем было куда-то ехать? Это первый вопрос.
Второй вопрос, зачем ехать на автомобиле? (источник повышенной опасности) Есть поезда и электрички.
Использовалось ли детское кресло? Это вопрос номер 3.

пенсионерка
1 янв 2020 в 20:42

Учитывая массу и размеры, фуры практически не получают повреждений при столкновении с легковыми автомобилями, поэтому и ведут так себя на дорогах. Возможно имеет смысл запретить фуры.

1 янв 2020 в 21:37

У нас опасно ездить по трассам зимой, тем более по двух полосным дорогам.