На трассе в Новосибирской области в массовой аварии пострадали женщина и ребёнок

В среду, 1 января, на трассе Кемерово — Новосибирск произошла авария с участием двух легковых автомобилей и фуры.

— В районе реки Ача авария, столкнулись фура и две легковых [машины]. Есть пострадавшие, женщина и ребенок, — такое сообщение поступило на пульт дежурного службы 112.

ДТП произошло в 16:54. На место выезжали спасатели, полиция и скорая помощь. Как сообщают очевидцы, пострадавшему ребёнку — 2 года.

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