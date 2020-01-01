Туалет на вокзале Новосибирска сделали бесплатным

С сегодняшнего дня изменились правила посещения общественных туалетов на вокзалах с поездами дальнего следования. Теперь ими может бесплатно воспользоваться любой человек.
«С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах», — сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.
На вокзале Новосибирск-Главный с сегодняшнего дня туалеты также стали бесплатными.
— На вокзалах дальнего следования туалеты с 1 января бесплатные, в том числе, и в Новосибирске, — уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, уточнив, что новые правила не распространяются на пригородные вокзалы.
Ранее бесплатно воспользоваться туалетом на железнодорожном вокзале могли только пассажиры поездов, предъявив при этом билет, а также некоторым категориям льготников.
В середине декабря по маршрутам Новосибирской области запустили новую электричку, оборудованную мягкими креслами и туалетами.