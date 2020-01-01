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Дороги и транспорт

Туалет на вокзале Новосибирска сделали бесплатным

Новые правила вступили в силу 1 января

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Раньше бесплатно попасть в туалет на вокзале можно было по билету

Раньше бесплатно попасть в туалет на вокзале можно было по билету

С сегодняшнего дня изменились правила посещения общественных туалетов на вокзалах с поездами дальнего следования. Теперь ими может бесплатно воспользоваться любой человек.

«С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах», — сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.

На вокзале Новосибирск-Главный с сегодняшнего дня туалеты также стали бесплатными. 

— На вокзалах дальнего следования туалеты с 1 января бесплатные, в том числе, и в Новосибирске, — уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, уточнив, что новые правила не распространяются на пригородные вокзалы.

Ранее бесплатно воспользоваться туалетом на железнодорожном вокзале могли только пассажиры поездов, предъявив при этом билет, а также некоторым категориям льготников.

В середине декабря по маршрутам Новосибирской области запустили новую электричку, оборудованную мягкими креслами и туалетами.

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рждвокзал Новосибирск-Главный
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