Туалет на вокзале Новосибирска сделали бесплатным

Раньше бесплатно попасть в туалет на вокзале можно было по билету

С сегодняшнего дня изменились правила посещения общественных туалетов на вокзалах с поездами дальнего следования. Теперь ими может бесплатно воспользоваться любой человек.

«С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах», — сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию железнодорожных вокзалов.



На вокзале Новосибирск-Главный с сегодняшнего дня туалеты также стали бесплатными.

— На вокзалах дальнего следования туалеты с 1 января бесплатные, в том числе, и в Новосибирске, — уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, уточнив, что новые правила не распространяются на пригородные вокзалы.