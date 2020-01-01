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Происшествия

«Ну тварь, держись»: жительница Новосибирска выпрыгнула на ходу из машины, спасаясь от таксиста

Мужчина заблокировал двери и повёз её в неизвестном направлении

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По словам девушки, таксист закрыл двери и начал ей угрожать

По словам девушки, таксист закрыл двери и начал ей угрожать

В Новосибирске конфликт между таксистом и пассажиркой закончился тем, что женщине, по её словам, пришлось на ходу выпрыгивать из автомобиля. 

Ирина (имя героини изменено по её просьбе. — Прим. ред.) вызвала такси, чтобы съездить к ребёнку в больницу. Приложение высветило сумму поездки в 248 рублей, но когда машина довезла её до места, то водитель, по словам Ирины, попросил совершенно другую оплату.

— Я изначально 1000 ему подала, у него сдачи не было, тогда решили, что переводом с карты на карту я ему переведу. Когда вбивала для перевода сумму, я уточнила, что 248 рублей, на что он начал утверждать, что я ему должна то ли 368, то ли 398 руб. Я показала ему сумму в своей системе, он тут же разозлился, начал кричать, что ему плевать, что там показывает у меня и что я должна столько, сколько говорит он, — объяснила корреспонденту НГС Ирина.

Она отказалась платить такую сумму водителю.

— Тогда он и решил то ли попугать, то ли не знаю, что он хотел ещё сделать, но в итоге заблокировал через центральный замок. Он защелкивает замки на двери и говорит: «Ну тварь, держись» и начинает ехать. Стал вести себя неадекватно, угрожать. Я так перепугалась, думаю, сейчас завезёт куда-нибудь и убьет. Я отщелкнула замок, открыла дверь и выпрыгнула на ходу, как в фильмах, и побежала на Красный проспект. Там, напротив детской больницы, ГИБДД стояли. Я с воплями: «Помогите, спасите» к нему. Водитель, видимо, испугался, увидев, что я несусь прямиком к сотруднику ГИБДД, подошёл туда к нам и начал говорить, что я мошенница и он меня хотел в полицию отвезти. При сотруднике выяснилось, что водитель не завершил поездку, и поэтому ему сумму показывала система не так, как у меня, — добавила Ирина.

В итоге она рассчиталась за поездку при сотруднике ГИБДД. Затем она написала заявление в полицию (копия талона-уведомления имеется в распоряжении редакции).

Мы готовы выслушать и вторую сторону конфликта. Вы тот самый таксист или знаете его? Или стали очевидцем этого конфликта? Свяжитесь с редакцией через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, через почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

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такси
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КОММЕНТАРИИ (32)

Фото пользователя
1 янв 2020 в 23:06

Врет баба

Гость
1 янв 2020 в 23:04

Аферистка какая то.

Фото пользователя
1 янв 2020 в 22:58

А где скриншот из приложения, чтобы убедиться?
Вместо него фото "яжемать" .
Оно должно нас убедить, что таксист злой?