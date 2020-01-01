«Ну тварь, держись»: жительница Новосибирска выпрыгнула на ходу из машины, спасаясь от таксиста

В Новосибирске конфликт между таксистом и пассажиркой закончился тем, что женщине, по её словам, пришлось на ходу выпрыгивать из автомобиля.

Ирина (имя героини изменено по её просьбе. — Прим. ред.) вызвала такси, чтобы съездить к ребёнку в больницу. Приложение высветило сумму поездки в 248 рублей, но когда машина довезла её до места, то водитель, по словам Ирины, попросил совершенно другую оплату.

— Я изначально 1000 ему подала, у него сдачи не было, тогда решили, что переводом с карты на карту я ему переведу. Когда вбивала для перевода сумму, я уточнила, что 248 рублей, на что он начал утверждать, что я ему должна то ли 368, то ли 398 руб. Я показала ему сумму в своей системе, он тут же разозлился, начал кричать, что ему плевать, что там показывает у меня и что я должна столько, сколько говорит он, — объяснила корреспонденту НГС Ирина.