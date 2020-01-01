«Победе» отказали в допуске на частые полеты из Новосибирска в Таиланд

«Победе» не разрешили организовать рейсы из Новосибирска на Пхукет и в Бангкок

Лоукостеру «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») отказали в допуске к регулярным рейсам из Новосибирска в Таиланд. Соответствующий приказ Росавиации был размещён на сайте 31 декабря.



«Победе» не разрешили организовать рейсы из Новосибирска на Пхукет и в Бангкок. Авиакомпания запрашивала допуск на полёты с частотой полетов до 4-х раз в неделю, но ей отказали.

Также допуск не выдали на рейсы в Таиланд из Красноярска, Омска и Иркутска.

Допуски авиакомпания запрашивала в середине декабря прошлого года. Сейчас «Победа» не летает в Таиланд из Новосибирска.