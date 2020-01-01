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«Победе» отказали в допуске на частые полеты из Новосибирска в Таиланд

Приказ был подписан 31 декабря

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«Победе» не разрешили организовать рейсы из Новосибирска на Пхукет и в Бангкок

«Победе» не разрешили организовать рейсы из Новосибирска на Пхукет и в Бангкок

Лоукостеру «Победа» (дочерняя компания «Аэрофлота») отказали в допуске к регулярным рейсам из Новосибирска в Таиланд. Соответствующий приказ Росавиации был размещён на сайте 31 декабря.

«Победе» не разрешили организовать рейсы из Новосибирска на Пхукет и в Бангкок. Авиакомпания запрашивала допуск на полёты с частотой полетов до 4-х раз в неделю, но ей отказали. 

Также допуск не выдали на рейсы в Таиланд из Красноярска, Омска и Иркутска.

Допуски авиакомпания запрашивала в середине декабря прошлого года. Сейчас «Победа» не летает в Таиланд из Новосибирска

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авиацияМинтранс
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КОММЕНТАРИИ (16)

пенсионерка
1 янв 2020 в 18:05

Не думаю, что кто-то огорчится от этих запретов. Ведь если подумать, то мало кто можете себе позволить сейчас авиаперелеты. Помню в Союзе стоили копейки авиабилеты, и я даже будучи студенткой часто летала самолетами. Но сейчас с пенсией 9 с копейками, даже обычный ОТ мне не по карману. Хорошо хоть бесплатный проезд нам пенсионерам сделали (перечисляют сумму каждый месяц вместе с пенсией и я кладу ее на проездной)

Я не робот
1 янв 2020 в 18:26

И чо плохого?

1 янв 2020 в 18:19

с прошлого года подарки сыпятся на нас как из рога изобилия