Сотня трезвых новосибирцев: 10 ярких фото с забега тех, кто не пил алкоголь в новогоднюю ночь

В Новосибирске в десятый раз прошла «Новогодняя русская пробежка». Новосибирцы, которые встретили 2020 год без алкоголя, собрались на площади Ленина и пробежали около 3 километров по городу.
— Главная цель — это подать пример, показать, что Новый год можно встречать трезво и интересно. И жить в принципе трезво всю жизнь, — рассказал корреспонденту НГС организатор пробежки Алексей Назаров.
В пробежке приняли участие около 100 новосибирцев. На мероприятие пришли горожане разных возрастов — от детей до пенсионеров. Перед пробежкой участники размялись, а на финише в Центральном парке устроили игры.
Сегодня НГС в режиме онлайн рассказывает, как новосибирцы проводят первый день 2020 года.
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