1 января среда
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 1/10
usd 61.91
eur 69.38

Все новости

Все новости
Город

Сотня трезвых новосибирцев: 10 ярких фото с забега тех, кто не пил алкоголь в новогоднюю ночь

Участники пробежали около 3 километров

531
13 Обсудить

Поделиться

Участники бежали с флагом, который призывает горожан к трезвости

Участники бежали с флагом, который призывает горожан к трезвости

В Новосибирске в десятый раз прошла «Новогодняя русская пробежка». Новосибирцы, которые встретили 2020 год без алкоголя, собрались на площади Ленина и пробежали около 3 километров по городу.

— Главная цель — это подать пример, показать, что Новый год можно встречать трезво и интересно. И жить в принципе трезво всю жизнь, — рассказал корреспонденту НГС организатор пробежки Алексей Назаров.

В пробежке приняли участие около 100 новосибирцев. На мероприятие пришли горожане разных возрастов — от детей до пенсионеров. Перед пробежкой участники размялись, а на финише в Центральном парке устроили игры.

Участники выполняли специальные упражнения

Участники выполняли специальные упражнения

Разминка проходила под руководством инструктора

Разминка проходила под руководством инструктора

Участники разминались, как могли

Участники разминались, как могли

На пробежку пришли горожане разного возраста — от пенсионеров до детей

На пробежку пришли горожане разного возраста — от пенсионеров до детей

Всего новосибирцы пробежали около 3 километров

Всего новосибирцы пробежали около 3 километров

У всех было прекрасное настроение

У всех было прекрасное настроение

Многие не побоялись холода и даже разделись для участия в забеге

Многие не побоялись холода и даже разделись для участия в забеге

В Новосибирске это уже десятая подобная пробежка

В Новосибирске это уже десятая подобная пробежка

В пробежке приняли участие около 100 человек

В пробежке приняли участие около 100 человек

Сегодня НГС в режиме онлайн рассказывает, как новосибирцы проводят первый день 2020 года.

Присылайте свои сообщения, фото и видео в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 3
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

пробежкановый год
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
1 янв 2020 в 16:19

Я вот неслабо прибухнул в новогоднюю ночь, но в отличие от этих пузатых зожников ежедневно пробегаю 5-7 км и никому этим в морду не тычу.

1 янв 2020 в 16:24

И всех чудиков тянет к оперному театру, ну бегали бы где нибудь на окраинах города, в просторном к примеру.)