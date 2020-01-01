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Для тех, кто пропустил: самые яркие фото и видео новогоднего фейерверка в Новосибирске

Есть видео даже с самолёта

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Мы предлагаем вам полюбоваться на фейерверк, которым новосибирцы встречали 2020 год

Мы предлагаем вам полюбоваться на фейерверк, которым новосибирцы встречали 2020 год

В Новосибирске в этом году главный городской салют прошёл на Михайловской набережной. Соцсети сегодня пестрят яркими фото и видео. Мы предлагаем вам вновь полюбоваться на фейерверк, которым новосибирцы встречали 2020 год.

Один из читателей НГС снял салюты с борта самолёта.

Читатель НГС снял фейерверки с самолёта

Новосибирцы с удовольствием отмечали праздник на Михайловской набережной.

Сегодня НГС в режиме онлайн рассказывает, как новосибирцы проводят первый день 2020 года.

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