Для тех, кто пропустил: самые яркие фото и видео новогоднего фейерверка в Новосибирске

В Новосибирске в этом году главный городской салют прошёл на Михайловской набережной. Соцсети сегодня пестрят яркими фото и видео. Мы предлагаем вам вновь полюбоваться на фейерверк, которым новосибирцы встречали 2020 год.
Один из читателей НГС снял салюты с борта самолёта.
Новосибирцы с удовольствием отмечали праздник на Михайловской набережной.
Сегодня НГС в режиме онлайн рассказывает, как новосибирцы проводят первый день 2020 года.
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