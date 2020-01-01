Для тех, кто пропустил: самые яркие фото и видео новогоднего фейерверка в Новосибирске

Мы предлагаем вам полюбоваться на фейерверк, которым новосибирцы встречали 2020 год

В Новосибирске в этом году главный городской салют прошёл на Михайловской набережной. Соцсети сегодня пестрят яркими фото и видео. Мы предлагаем вам вновь полюбоваться на фейерверк, которым новосибирцы встречали 2020 год.

Один из читателей НГС снял салюты с борта самолёта.