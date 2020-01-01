Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил про Новосибирск в своей новогодней речи

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул Новосибирск в своём новогоднем поздравлении.
В своей речи он перечислял, какими разными могут быть украинцы и что они могут много где работать. Среди иностранных мест промелькнули Италия, Крым и Новосибирск.
— Или бывший химик строит высотку в Новосибирске, — сказал в перечислении Владимир Зеленский.
В ролике он призвал украинцев объединиться, несмотря на разные взгляды, работу и желания.
Сегодня НГС ведёт онлайн-репортаж и рассказывает, как новосибирцы решили провести первый день нового года. Кто-то отправился на пробежку, кто-то — в гости или на прогулку с собакой.
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