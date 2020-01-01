Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил про Новосибирск в своей новогодней речи

Владимир Зеленский упомянул город в перечислении мест, где могут работать украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул Новосибирск в своём новогоднем поздравлении.

В своей речи он перечислял, какими разными могут быть украинцы и что они могут много где работать. Среди иностранных мест промелькнули Италия, Крым и Новосибирск.

— Или бывший химик строит высотку в Новосибирске, — сказал в перечислении Владимир Зеленский.

В ролике он призвал украинцев объединиться, несмотря на разные взгляды, работу и желания.