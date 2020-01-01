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Город

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил про Новосибирск в своей новогодней речи

Он упомянул город в перечислении мест, где могут работать украинцы

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Владимир Зеленский упомянул город в перечислении мест, где могут работать украинцы

Владимир Зеленский упомянул город в перечислении мест, где могут работать украинцы

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул Новосибирск в своём новогоднем поздравлении.

В своей речи он перечислял, какими разными могут быть украинцы и что они могут много где работать. Среди иностранных мест промелькнули Италия, Крым и Новосибирск.

— Или бывший химик строит высотку в Новосибирске, — сказал в перечислении Владимир Зеленский.

В ролике он призвал украинцев объединиться, несмотря на разные взгляды, работу и желания.

Сегодня НГС ведёт онлайн-репортаж и рассказывает, как новосибирцы решили провести первый день нового года. Кто-то отправился на пробежку, кто-то — в гости или на прогулку с собакой. 

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новый годукраинаВладимир Зеленский
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КОММЕНТАРИИ (16)

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1 янв 2020 в 14:00

Вот бы нам такого нормального президента..

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1 янв 2020 в 13:57

Украина была богатой при СССР, когда ее Россия, Казахстан и Белоруссия, в ущерб себе, кормили (впрочем, справедливости ради, Россия, Белоруссия и Казахстан кормили и все "союзные и братские" республики). А как закончилась кормежка - так и обнищала сразу Украина. Работать-то не умеют и не хотят. Вот пусть теперь Украину Евросоюз кормит). У него денег много. А Украина - це Европа!) Хорошо, хоть свой Крым Россия у Украины назад забрала.

Миллионер
1 янв 2020 в 13:50

Зеленский конечно.. хм.. как бы так сказать то.. глупый он короче.. но зато с юмором.