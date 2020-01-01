Новосибирск утонул в мусоре в первый день нового года

На улице Широкой сегодня никто не вывозил мусор Фото: читатель НГС

Новосибирск в первый день 2020 года оказался завален мусором — читатели прислали в редакцию десятки фотографий переполненных площадок и контейнеров.

Например, на улице Широкой сегодня никто не вывез мусор. В итоге площадка до сих пор завалена пакетами.

Жители недовольны тем, что мусор никто не вывозит Фото: читатель НГС

— Бойкот служб вывоза мусора. Новогодний подарок от служб. Контейнеры с 30 декабря стоят стопочкой, мусор приходится складывать кучами рядом, и всё это притом, что с сентября жильцов вынудили заключить договор не через управляющую компанию, а напрямую с «Экологией-Новосибирск», и счета за вывоз мусора задублированы там и там, и некоторыми людьми оплачены по двум договорам! — недовольна читательница НГС.



Во многих дворах мусорные баки просто перевёрнуты Фото: читательница НГС

— Сегодня утром, 1 января, выглянув в окно, увидела такую картину: мусорные баки сложены один в один и перевернуты. Кругом горы мусора! Я так понимаю, что мусорные перевозчики помахали нам ручкой? Вот так мусорная реформа! За что ж платим немалые деньги? — рассказала жительница дома по улице Станционной.

Такая ситуация на улице Степной Фото: читатель НГС

— Не вывозится мусор с улиц Степной и Троллейной. После многократного повышения тарифов «Новосибирск-Экология» портит нам праздничное настроение! — возмущается житель улицы Степной.

Гора мусора и на улице Лазурной, 14 Фото: читатель НГС

Проблемы с вывозом мусора начались ещё с 31 декабря 2019 года.

На улице Блюхера возле дома № 10 мусорные ящики выглядели вот так Фото: читательница НГС

— На ул. Блюхера возле дома № 10 так выглядят мусорные ящики. Это 11 утра. Интересно посмотреть, что там будет завтра. Такая же беда на Блюхера, 16, — рассказала читательница НГС.



В Ленинском районе серьезные проблемы с вывозом мусора Фото: читатель НГС

— На Башне (Ватутина — Маркса — Новогодняя) на 4-х мусорных площадках завалены мусорные бачки. Такое ощущение, что это бастует мусоровывозная компания, — сообщил другой читатель НГС. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в «Экологию-Новосибирск» с просьбой объяснить ситуацию и рассказать, когда мусор будет вывезен.