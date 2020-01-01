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Таксист врезался в магазин на улице Бориса Богаткова и уехал с места ДТП

Сейчас сотрудники ГИБДД ищут водителя

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В ГИБДД объяснили, что врезавшаяся машина уже установлена — сейчас ищут водителя

В ГИБДД объяснили, что врезавшаяся машина уже установлена — сейчас ищут водителя

В Новосибирске сегодня, 1 января, утром водитель такси врезался в магазин и уехал с места ДТП.

— На Бориса Богаткова, 121 такси врезалось в магазин «Отрада» и с места происшествия скрылось, — такая информация поступила в службу «112».

В ГИБДД корреспонденту НГС объяснили, что врезавшаяся машина уже установлена.

— На Бориса Богаткова в 7:45 неустановленный водитель на белом автомобиле Kia совершил наезд на магазин и уехал с места происшествия. На данный момент автомобиль уже установлен, сейчас будем устанавливать водителя. Он будет привлечён по статье 12.27 административного кодекса за оставление места ДТП, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Днем в понедельник, 30 декабря на 189-м километре трассы К-01 Татарск — Карасук столкнулись седан Toyota Carina и внедорожник Toyota Land Cruiser. От удара водитель седана погиб.

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ДТПводитель скрылся с места ДТП
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КОММЕНТАРИИ (5)

Додик
1 янв 2020 в 13:37

Как скушно мы живём...

Фото пользователя
1 янв 2020 в 13:14

Приехал, спас свою Отраду из высокого терема и, уехал.

Фото пользователя
1 янв 2020 в 12:44

Уснул, наверно. Всю ночь ведь работал, глаз не смыкая.