Автоинспекторы поймали 10 нетрезвых водителей за последний день декабря и новогоднюю ночь

В Новосибирске проходит акция «Нетрезвый водитель» — за последние сутки автоинспекторам удалось поймать 10 новосибирцев, которые сели за руль в алкогольном опьянении.

— С 9:00 31 декабря по 9:00 1 января выявлено 10 водителей в нетрезвом состоянии. Один из них повторно нарушил закон. Он уже лишён права управления автомобилем. Водитель будет привлечён к уголовной ответственности по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.