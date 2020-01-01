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Автоинспекторы поймали 10 нетрезвых водителей за последний день декабря и новогоднюю ночь

Один из нарушителей уже был лишён прав за езду в пьяном виде

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Автоинспекторы выявили 10 пьяных новосибирцев, которые сели за руль&nbsp;

Автоинспекторы выявили 10 пьяных новосибирцев, которые сели за руль 

В Новосибирске проходит акция «Нетрезвый водитель» — за последние сутки автоинспекторам удалось поймать 10 новосибирцев, которые сели за руль в алкогольном опьянении.

— С 9:00 31 декабря по 9:00 1 января выявлено 10 водителей в нетрезвом состоянии. Один из них повторно нарушил закон. Он уже лишён права управления автомобилем. Водитель будет привлечён к уголовной ответственности по статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Сегодня утром в Новосибирске водитель такси врезался в магазин и уехал с места ДТП. Днем в понедельник, 30 декабря, на 189-м километре трассы К-01 Татарск — Карасук столкнулись седан Toyota Carina и внедорожник Toyota Land Cruiser. От удара водитель седана погиб.

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нетрезвые водители
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