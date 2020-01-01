На пробежку в 20 километров и с собакой в лес: как новосибирцы проводят первый день нового года

13 декабря 2019
У фото дня и видео дня появилась ссылка на статью
Мы добавили метку «Смотреть материал», которая ведет на статью, связанную с фото дня или видео дня. Если вы кликните на нее, то попадете на страницу материала. Делайте так чаще!
Онлайн-репортаж с улиц и квартир города
Новосибирцы решили провести первый день нового года по-разному — кто-то отправился на пробежку, кто-то в гости или на прогулку с собакой.
НГС начинает онлайн-репортаж — как проводят горожане первый день 2020 года.
Присылайте свои сообщения, фото и видео в редакцию через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8 923 157–00–00.
Поделиться
Поделиться
Прошло семь минут, транслятор уснул?))
Я сегодня буду кататься на лыжах. К сожалению, бегать уже не могу тем более по 20 км.., суставы болят.