На пробежку в 20 километров и с собакой в лес: как новосибирцы проводят первый день нового года

Рано утром на улицах города работали в основном только дворники

Новосибирцы решили провести первый день нового года по-разному — кто-то отправился на пробежку, кто-то в гости или на прогулку с собакой.

НГС начинает онлайн-репортаж — как проводят горожане первый день 2020 года.

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