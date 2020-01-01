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На пробежку в 20 километров и с собакой в лес: как новосибирцы проводят первый день нового года

Онлайн-репортаж с улиц и квартир города

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Рано утром на улицах города работали в основном только дворники

Рано утром на улицах города работали в основном только дворники

Новосибирцы решили провести первый день нового года по-разному — кто-то отправился на пробежку, кто-то в гости или на прогулку с собакой. 

НГС начинает онлайн-репортаж — как проводят горожане первый день 2020 года. 

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КОММЕНТАРИИ (1)

Язвенник
1 янв 2020 в 12:23

Прошло семь минут, транслятор уснул?))

пенсионерка
1 янв 2020 в 12:16

Я сегодня буду кататься на лыжах. К сожалению, бегать уже не могу тем более по 20 км.., суставы болят.