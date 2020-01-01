Дворники и пара прохожих: 10 атмосферных фото с утренних улиц Новосибирска

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25 ноября 2019
НГС рекомендует, что почитать
Привет! У нас появился новый раздел, в котором мы делимся с вами крутыми историями из других городов. Интересные люди, необычные судьбы, громкие события — всё это вы найдете в специальном разделе «Рекомендуем» на главной странице НГС.
1 ноября 2019
Голосование за статьи (есть кое-что новое)
Вы же знаете, что на НГС можно проголосовать за каждую статью и тем самым показать свою реакцию: удивление, гнев, печаль, радость, одобрение? Теперь мы собираем количество голосов и показываем, сколько и за какой вариант проголосовали. Попробуйте прямо сейчас! Елена Ходырева, главный редактор НГС
Утром 1 января на новосибирских улицах было пустынно — редкие прохожие и дворники вышли из дома. Наш фотограф прогулялся по новогоднему Новосибирску в первый день 2020 года. К сожалению, некоторые горожане после вчерашнего праздника оставили после себя мусор.
В транспорте сегодня утром было немного людей, при этом большинство решили воспользоваться именно метро.
Сегодня утром в Новосибирске шёл небольшой снег.
На дорогах сегодня утром были в основном только машины такси.
Как вы провели новогоднюю ночь и, главное, встретили утро 1 января?
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Жаль, что у меня нет фотоаппарата или смартфона, нечем было сфотографировать. Но я встала очень рано, вероятно раньше всех в городе, и увидела улицы пустынные, словно город вымер. Сейчас потихоньку начинают просыпаться люди.
Празднование еще до 8 числа включительно, не забывайте.