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Город

Дворники и пара прохожих: 10 атмосферных фото с утренних улиц Новосибирска

Утром 1 января большинство горожан решили остаться дома

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Утром 1 января большинство горожан решили провести дома

Утром 1 января большинство горожан решили провести дома

Утром 1 января на новосибирских улицах было пустынно — редкие прохожие и дворники вышли из дома. Наш фотограф прогулялся по новогоднему Новосибирску в первый день 2020 года. К сожалению, некоторые горожане после вчерашнего праздника оставили после себя мусор.

Каток напротив НОВАТа с самого утра готовят к встрече с посетителями

Каток напротив НОВАТа с самого утра готовят к встрече с посетителями

В метро сегодня также немного пассажиров

В метро сегодня также немного пассажиров

Почти пустыми ходили и троллейбусы с автобусами

Почти пустыми ходили и троллейбусы с автобусами

В транспорте сегодня утром было немного людей, при этом большинство решили воспользоваться именно метро.

Некоторые новосибирцы забыли свой мусор даже на главной площади города

Некоторые новосибирцы забыли свой мусор даже на главной площади города

Дворникам сегодня придётся хорошо потрудиться

Дворникам сегодня придётся хорошо потрудиться

Сегодня утром в Новосибирске шёл небольшой снег.

Город начали убирать с самого утра

Город начали убирать с самого утра

Возле мэрии убирать снег вышли сразу несколько дворников

Возле мэрии убирать снег вышли сразу несколько дворников

На дорогах утром были в основном только машины такси

На дорогах утром были в основном только машины такси

На дорогах сегодня утром были в основном только машины такси.

Сегодня утром в Новосибирске шёл небольшой снег

Сегодня утром в Новосибирске шёл небольшой снег

Во дворах утром было очень трудно встретить людей

Во дворах утром было очень трудно встретить людей

Как вы провели новогоднюю ночь и, главное, встретили утро 1 января?

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КОММЕНТАРИИ (6)

пенсионерка
1 янв 2020 в 11:52

Жаль, что у меня нет фотоаппарата или смартфона, нечем было сфотографировать. Но я встала очень рано, вероятно раньше всех в городе, и увидела улицы пустынные, словно город вымер. Сейчас потихоньку начинают просыпаться люди.
Празднование еще до 8 числа включительно, не забывайте.

Фото пользователя
1 янв 2020 в 12:10

Горожан, забывших свой мусор -на уборку забытого мусора!. А кто давал право фейверки пускать при таком скоплении народа?

Фото пользователя
1 янв 2020 в 12:07

Ну не только машины такси были на улицах. Местами на светофорах поток был не меньше, чем в будний день. Пешеходов да. Пешеходов было мало.