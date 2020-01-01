Дворники и пара прохожих: 10 атмосферных фото с утренних улиц Новосибирска

Утром 1 января большинство горожан решили провести дома Фото: Густаво Зырянов

Утром 1 января на новосибирских улицах было пустынно — редкие прохожие и дворники вышли из дома. Наш фотограф прогулялся по новогоднему Новосибирску в первый день 2020 года. К сожалению, некоторые горожане после вчерашнего праздника оставили после себя мусор.

Каток напротив НОВАТа с самого утра готовят к встрече с посетителями Фото: Густаво Зырянов

В метро сегодня также немного пассажиров Фото: Густаво Зырянов

Почти пустыми ходили и троллейбусы с автобусами Фото: Густаво Зырянов

В транспорте сегодня утром было немного людей, при этом большинство решили воспользоваться именно метро.

Некоторые новосибирцы забыли свой мусор даже на главной площади города Фото: Густаво Зырянов

Дворникам сегодня придётся хорошо потрудиться Фото: Густаво Зырянов

Сегодня утром в Новосибирске шёл небольшой снег.

Город начали убирать с самого утра Фото: Густаво Зырянов

Возле мэрии убирать снег вышли сразу несколько дворников Фото: Густаво Зырянов

На дорогах утром были в основном только машины такси Фото: Густаво Зырянов

На дорогах сегодня утром были в основном только машины такси.

Сегодня утром в Новосибирске шёл небольшой снег Фото: Густаво Зырянов

Во дворах утром было очень трудно встретить людей Фото: Густаво Зырянов