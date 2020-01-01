Под Новосибирском в утреннем пожаре погибли два человека

Из дома не смогли выбраться два человека

Под Новосибирском в селе Вьюны сегодня, 1 января, около 10 часов утра вспыхнул пожар в частном доме, два человека не смогли из него самостоятельно выбраться.

— Горел частный дом на улице Набережной. В доме находились два человека., — такая информация поступила в службу «112».

Дежурный подтвердил корреспонденту НГС, что в итоге в пожаре погибли два человека.

В конце декабря в Новосибирске на улице Островского в Дзержинском районе загорелась СТО — пожарным пришлось срочно вытаскивать четыре газовых баллона.