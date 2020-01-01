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Происшествия

Под Новосибирском в утреннем пожаре погибли два человека

Огонь в частном доме вспыхнул около 10 часов утра

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Из дома не смогли выбраться два человека

Из дома не смогли выбраться два человека

Под Новосибирском в селе Вьюны сегодня, 1 января, около 10 часов утра вспыхнул пожар в частном доме, два человека не смогли из него самостоятельно выбраться.

— Горел частный дом на улице Набережной. В доме находились два человека., — такая информация поступила в службу «112».

Дежурный подтвердил корреспонденту НГС, что в итоге в пожаре погибли два человека.

В конце декабря в Новосибирске на улице Островского в Дзержинском районе загорелась СТО — пожарным пришлось срочно вытаскивать четыре газовых баллона.

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пожарпожар с погибшими
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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
1 янв 2020 в 11:32

кто премодерацию включил на праздники или адмтны пьяные что то напутали?

1 янв 2020 в 11:44

Вот допетардились.

пенсионерка
1 янв 2020 в 11:30

Дорогие новосибирцы, автомобилисты, водители ОТ, с наступившим вас новым годом. Не забывайте выключать электроприборы даже в новогоднюю ночь - это отличная профилактика пожаров, а также не курите в постели.
Кстати, кто сегодня будет еще выпивать? Я - буду. Но перед этим совершу лыжную прогулку, ведь физнагрузка отлично выветривает пары эталона.