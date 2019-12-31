Котики, ёлки и салаты: как новосибирцы готовятся к самому волшебному празднику в году

Товарищи, я человек служивый, поэтому скажу коротко - с наступающим Новым годом.

Это поздравление - подарок для всех здесь присутствующих.

В ЧОПе накрыт стол. Нужно предъявить пригласительный билет или назвать слово “сторожка”.

Не секрет, что в работе охранника важна сила и выносливость, что несовместимо с вредными привычками. Поэтому все мои подчиненные не пьют и не курят. В бокалах вместо шампанского будет гранатовый сок, он увеличивает гемоглобин. Это важно, потому что даже в новогоднюю ночь они будут убирать снег, чтобы было чисто.

Сам я уже в Плотниково, на работу мне, как директору, только 9 января, поэтому 1 числа вылетаю с женой на отдых - на Виргинские острова.