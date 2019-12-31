Котики, ёлки и салаты: как новосибирцы готовятся к самому волшебному празднику в году

13 декабря 2019
У фото дня и видео дня появилась ссылка на статью
Мы добавили метку «Смотреть материал», которая ведет на статью, связанную с фото дня или видео дня. Если вы кликните на нее, то попадете на страницу материала. Делайте так чаще!
До Нового года осталось совсем немного. Давайте делиться праздничным настроением!
С наступающим Новым годом, любимые читатели! НГС начинает праздничную онлайн-трансляцию. Давайте делиться фотографиями, рассказывать друг другу о том, как проходит подготовка к самому волшебному празднику. Присылайте ваши материалы нам на почту news@ngs.ru или в WhatsApp на номер 8 999 452–41–48. Мы обязательно опубликуем ваше сообщение!
Поделиться
Поделиться
Товарищи, я человек служивый, поэтому скажу коротко - с наступающим Новым годом.
Это поздравление - подарок для всех здесь присутствующих.
В ЧОПе накрыт стол. Нужно предъявить пригласительный билет или назвать слово “сторожка”.
Не секрет, что в работе охранника важна сила и выносливость, что несовместимо с вредными привычками. Поэтому все мои подчиненные не пьют и не курят. В бокалах вместо шампанского будет гранатовый сок, он увеличивает гемоглобин. Это важно, потому что даже в новогоднюю ночь они будут убирать снег, чтобы было чисто.
Сам я уже в Плотниково, на работу мне, как директору, только 9 января, поэтому 1 числа вылетаю с женой на отдых - на Виргинские острова.