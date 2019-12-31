«Все аж визжат»: водитель и кондуктор автобуса нарядились в Деда Мороза и Снегурочку

В двух новосибирских автобусах водитель и кондуктор нарядились в Деда Мороза и Снегурочку и поздравили пассажиров — дети рассказывали стихи и в ответ получали небольшой подарок.

Новогоднюю акцию по традиции устраивают водители маршрута № 60 . Они рассказали, что это делается по их собственной инициативе, в том числе подарки покупают за свой счёт.