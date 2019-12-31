«Все аж визжат»: водитель и кондуктор автобуса нарядились в Деда Мороза и Снегурочку

В двух новосибирских автобусах водитель и кондуктор нарядились в Деда Мороза и Снегурочку и поздравили пассажиров — дети рассказывали стихи и в ответ получали небольшой подарок.
Новогоднюю акцию по традиции устраивают водители маршрута
В этом году дети подходили к кабине, рассказывали водителю-Деду Морозу стихи и получали небольшой подарок — конфеты и мандаринку. Также в костюм Деда Мороза нарядился водитель автобуса №57.
Новогодняя акция в автобусном маршруте № 60
— Они аж визжат, — коротко охарактеризовал один из водителей реакцию детей на новогоднюю акцию в автобусе.
В прошлом году на этом же маршруте в честь Нового года пассажирам раздавали мандаринки. На днях в Деда Мороза и Снегурочку нарядились инспекторы ГИБДД — они раздали водителям мороженое и календари.