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Дороги и транспорт Подробности

«Все аж визжат»: водитель и кондуктор автобуса нарядились в Деда Мороза и Снегурочку

Дети рассказали стихи и получили подарки

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Дед Мороз и Снегурочка в автобусе <nobr class="_">№&nbsp;60</nobr>

Дед Мороз и Снегурочка в автобусе № 60

В двух новосибирских автобусах водитель и кондуктор нарядились в Деда Мороза и Снегурочку и поздравили пассажиров — дети рассказывали стихи и в ответ получали небольшой подарок. 

Новогоднюю акцию по традиции устраивают водители маршрута № 60. Они рассказали, что это делается по их собственной инициативе, в том числе подарки покупают за свой счёт. 

Дед Мороз Андрей Митусов

Дед Мороз Андрей Митусов

В этом году дети подходили к кабине, рассказывали водителю-Деду Морозу стихи и получали небольшой подарок — конфеты и мандаринку. Также в костюм Деда Мороза нарядился водитель автобуса №57. 

Новогодняя акция в автобусном маршруте № 60

— Они аж визжат, — коротко охарактеризовал один из водителей реакцию детей на новогоднюю акцию в автобусе. 

В прошлом году на этом же маршруте в честь Нового года пассажирам раздавали мандаринки. На днях в Деда Мороза и Снегурочку нарядились инспекторы ГИБДД — они раздали водителям мороженое и календари. 

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Новый годавтобусДед Мороз
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КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
31 дек 2019 в 18:04

Кондуктор, не забывай, что безбилетников-малолеток запрещено высаживать.

Уважаю
31 дек 2019 в 18:05

Молодцы, раз выпала смена работать, подняли себе и пассажирам настроение, правильно

Фото пользователя
31 дек 2019 в 18:05

Молодцы! С наступающим Новым годом всех!!!!)