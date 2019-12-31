Напавшему на полицейских грозит пожизненное заключение

Соседи вызвали полицию, так как мужчина ходил по подъезду и стучал в двери жителей дома

— Сотрудники полиции госпитализированы. Злоумышленник также передан медикам. Личность нападавшего установлена. Им оказался безработный и ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за грабёж и кражу 28-летний житель Ленинского района, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. — В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 317 уголовного кодекса Российской Федерации, — «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

28-летнему жителю Ленинского района Новосибирска грозит срок до 20 лет или пожизненное заключение за нападение на полицейских — 30 декабря он напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы.

30 декабря в 21:35 в полицию позвонили жители дома на улице Дачной в Заельцовском районе. Они сообщили, что в подъезде находится посторонний мужчина, который ведёт себя неадекватно — стучит в двери квартир. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Во время разбирательств он напал на полицейских с ножом, полицейские в ответ применили огнестрельное оружие. В итоге все трое сейчас находятся в больнице. Применение табельного огнестрельного оружия сотрудниками полиции признано правомерным, уточнили в полиции.

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