Тест-драйв самых крутых ледяных горок Новосибирска (на них визжат даже взрослые)

Самая высокая ледяная горка — на Михайловской набережной Фото: Густаво Зырянов

Катание на ледянках — одна из главных зимних забав. Мы решили протестировать самые популярные горки в Новосибирске, чтобы рассказать вам об их плюсах и минусах. Записывайте адреса и выбирайтесь поскорее из дома!

Автор: Густаво Зырянов

Самые разнообразные горки — на Михайловской набережной. Здесь залили девять склонов разной высоты и сложности. Есть и две небольшие горки для малышей. Из минусов — за удовольствие придется заплатить. Дети до семи лет проходят бесплатно, все остальные должны заплатить 300 рублей.

В этом году есть нововведение. Горки поделены на две разные части, поэтому вместо билета на руку вам наденут браслет. По нему вы можете кататься сколько угодно раз в течение суток — главное не повредить браслет.

На набережной залили самую высокую и крутую горку — она явно для людей с крепкими нервами. Нам было непросто с неё скатиться. Также стоит обратить внимание на винтовую горку. На ней нужно быть аккуратнее — иначе тебя легко может развернуть, хотя это не опасно.

Зрелище не для слабонервных Фото: Густаво Зырянов

На винтовой горке нужно быть внимательнее — иначе тебя легко может развернуть Фото: Густаво Зырянов

В этом году горки на Михайловской набережной разделили на две зоны — посетителей пропускают теперь по специальным браслетам Фото: Густаво Зырянов

В парке Кирова можно покататься как платно, так и бесплатно. Один прокат на винтовой горке стоит 50 рублей. Немалые деньги. Рядом залита небольшая деревянная горка, на которой тоже можно весело покататься. Но на ней обычно очень много детей, так что взрослым стоит приходить утром или поздно вечером.

Бесплатно покататься можно на небольшой деревянной горке в парке Кирова. Причём достаточно весело Фото: Густаво Зырянов

Есть в парке Кирова и платная винтовая горка. Один прокат по ней 50 рублей Фото: Густаво Зырянов

Бесплатные горки залиты в Заельцовском и Первомайском парках. Это достаточно высокие и крутые скаты, правда, из-за популярности качество льда оставляет желать лучшего. Если спускаться на ледянках — то могут возникнуть неприятные ощущения. Многие катаются на тюбингах (они же «плюшки»).

Бесплатно можно покататься с горки в Заельцовском парке. Но покрытие тут неровное, так что кататься на ледянке — удовольствие сомнительное Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске есть еще два популярных места для катания, которые на самом деле очень опасны. Одно из них уже огородили — оно находится рядом с Бугринским мостом. Прошлой зимой здесь пострадало много людей. Второе место — спуск за смотровой площадкой на берегу реки Иня. Кататься в этих местах очень опасно, поэтому мы не проводили там свой тест-драйв.