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Пассажирка новосибирского рейса, совершившего аварийную посадку, рассказала подробности

У самолёта отказал двигатель

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Самолёт сел из-за технической неисправности

Самолёт сел из-за технической неисправности

Пассажирка рейса Новосибирск-Москва, который совершил аварийную посадку в Екатеринбурге, рассказала подробности происшествия. 

— Мы не поняли, что нас развернули, просто сказали, что по техническим причинам приземлимся в Екатеринбурге. Перед этим что-то сильно загудело, было слышно, как не заводится что-то, потом самолёт затрясло, — рассказала находившаяся на борту Ксения. - Честно говоря, было страшно. Даже мужчины испугались. На последнем ряду сидел мужчина в военной форме, даже у него лицо сменилось. 

По её словам, после того, как пассажиры услышали гул, прошло около 20 минут, затем пилот объявил посадку. 

— Всё обошлось, спасибо пилотам, очень грамотно посадили самолёт, долго и громко аплодировали, — рассказала она. — Несколько пассажиров летели в Калининград через Москву, их судьбу я не знаю. Мы ждём нового самолёта. 

Напомним, утром из-за неисправного двигателя аварийную посадку в Екатеринбурге совершил рейс U6–099 Новосибирск — Москва «Уральских авиалиний». 

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аварийная посадкасамолёт
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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
31 дек 2019 в 15:31

Летел этим рейсом, мне же сегодня на работу на предприятие (частное охранное). Опаздывать никак нельзя.

с богаткова
31 дек 2019 в 15:30

Давайте побольше праздничных новогодних новостей. зачем омрачать людям праздник негативными новостями? Сел самолет и хорошо, даже обсуждать нечего. И переживать не стоит даже.