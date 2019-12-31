Пассажирка новосибирского рейса, совершившего аварийную посадку, рассказала подробности

— Мы не поняли, что нас развернули, просто сказали, что по техническим причинам приземлимся в Екатеринбурге. Перед этим что-то сильно загудело, было слышно, как не заводится что-то, потом самолёт затрясло, — рассказала находившаяся на борту Ксения. - Честно говоря, было страшно. Даже мужчины испугались. На последнем ряду сидел мужчина в военной форме, даже у него лицо сменилось.

По её словам, после того, как пассажиры услышали гул, прошло около 20 минут, затем пилот объявил посадку.

— Всё обошлось, спасибо пилотам, очень грамотно посадили самолёт, долго и громко аплодировали, — рассказала она. — Несколько пассажиров летели в Калининград через Москву, их судьбу я не знаю. Мы ждём нового самолёта.

Напомним, утром из-за неисправного двигателя аварийную посадку в Екатеринбурге совершил рейс U6–099 Новосибирск — Москва «Уральских авиалиний».