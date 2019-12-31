Власти ищут сбросивших снег и мусор в реку, где живут бобры

В конце декабря местные жители сняли на видео, как мусор сбрасывают в реку Тулу

Власти Новосибирска пообещали проверить сообщения о сбросе мусора в речку Тулу в Кировском районе и наказать виновных — об этом редакции НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

По информации пресс-центра, районная администрация уже много раз чистила прибрежную зону в районе, где заметили сброс мусора, въезды на участок блокировали земляными валами и траншеями, а нарушителей штрафовали. Но это не помогает.

— В настоящее время, в связи с поступлением новой информации о свале снега и отходов производства в реку Тула, осуществляются мероприятия по фиксации факта, сбора доказательств, направленных на привлечение виновных лиц к административной ответственности, — подчеркнули в мэрии.