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Город Проблема

Власти ищут сбросивших снег и мусор в реку, где живут бобры

Нарушителей уже неоднократно штрафовали, но это не помогает

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В конце декабря местные жители сняли на видео, как мусор сбрасывают в реку Тулу<br>

В конце декабря местные жители сняли на видео, как мусор сбрасывают в реку Тулу

Власти Новосибирска пообещали проверить сообщения о сбросе мусора в речку Тулу в Кировском районе и наказать виновных — об этом редакции НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

По информации пресс-центра, районная администрация уже много раз чистила прибрежную зону в районе, где заметили сброс мусора, въезды на участок блокировали земляными валами и траншеями, а нарушителей штрафовали. Но это не помогает.

— В настоящее время, в связи с поступлением новой информации о свале снега и отходов производства в реку Тула, осуществляются мероприятия по фиксации факта, сбора доказательств, направленных на привлечение виновных лиц к административной ответственности, — подчеркнули в мэрии.

Сброс мусора и грязного снега в речку Тулу жители Кировского района заметили в конце декабря.

Местные жители переживают, что от этого могут пострадать бобры, которые поселились на берегу.

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мусоррекабобры
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КОММЕНТАРИИ (8)

Фото пользователя
31 дек 2019 в 14:44

Вся страна отдыхает до 8 числа, никто не будет сейчас заниматься поисками.

Хронометр
31 дек 2019 в 15:02

Этой новости уже минимум неделя, а мэрия только сейчас отреагировала. Всех с новым годом.

Фото пользователя
31 дек 2019 в 15:00

Ключевое слово "власти пообещали". Что, собственно, не удивительно, с таким мэром.