Власти ищут сбросивших снег и мусор в реку, где живут бобры

Власти Новосибирска пообещали проверить сообщения о сбросе мусора в речку Тулу в Кировском районе и наказать виновных — об этом редакции НГС сообщили в пресс-центре мэрии.
По информации пресс-центра, районная администрация уже много раз чистила прибрежную зону в районе, где заметили сброс мусора, въезды на участок блокировали земляными валами и траншеями, а нарушителей штрафовали. Но это не помогает.
— В настоящее время, в связи с поступлением новой информации о свале снега и отходов производства в реку Тула, осуществляются мероприятия по фиксации факта, сбора доказательств, направленных на привлечение виновных лиц к административной ответственности, — подчеркнули в мэрии.
Сброс мусора и грязного снега в речку Тулу жители Кировского района заметили в конце декабря.
Местные жители переживают, что от этого могут пострадать бобры, которые поселились на берегу.