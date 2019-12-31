Осуждённый обвинил сотрудника новосибирского СИЗО в вымогательстве и объявил голодовку

Голодовка Романа Мельниченко длится уже шестые сутки Фото: Татьяна Фатеева

В Новосибирске осуждённый Роман Мельниченко объявил голодовку в ответ на действия сотрудников СИЗО-1. По словам адвоката Яны Мигачёвой, голодовку мужчина объявил ещё 25 декабря, после того, как его перевели из общей камеры в спецблок, который также называют «одиночкой». Сам Роман Мельниченко уже написал обращение к прокурору Новосибирской области, в котором указал, что сотрудник СИЗО Васильев К.М неоднократно вымогал у него «ценные вещи».

— В начале декабря 2019 года в очередной раз его вымогательства. Я отказал. Спустя некоторое время начались постоянные обыски, — говорится в его сообщении.



Затем Романа Мельниченко, с его слов, перевели из общей камеру в другую, так как в этой начался ремонт, а 25 декабря его, в присутствии 15 сотрудников СИЗО, в том числе сотрудников «Корсара», перевели в спецблок. Позже осуждённый узнал о рапорте Васильева К.М, в котором тот объясняет причину его перевода тем, что он «отрицательно влияет» на других.

— Сведения в рапорте являются ложью. Сотрудник скрывает свои личные счёты, прикрываясь служебными полномочиями, — добавил в обращении Роман Мельниченко.

Его адвокат также обратилась к прокурору с требованием прояснить обстоятельства перевода её подзащитного в спецблок и узнать условия его содержания, поскольку за шесть дней голодовки Роман Мельниченко сбросил шесть килограммов. Яна Мигачёва уточнила корреспонденту НГС, что её клиент отбывает срок за двойное убийство и был осуждён судом присяжных на 24 года, а в СИЗО-1 находится потому, что в его отношении ведётся следствие по другому уголовному делу, связанному с незаконной добычей биологических ресурсов. Своего клиента она охарактеризовала, как «авторитетного человека», который находится в СИЗО на «особом положении».

