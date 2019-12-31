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Самолет Новосибирск — Москва из-за отказа двигателя экстренно сел в Екатеринбурге — подробности

Он летел из Новосибирска в Москву

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Самолет летел в Москву из Новосибирска

Самолет летел в Москву из Новосибирска

В 10:35 в аэропорту Кольцово приземлился самолет, у которого, по предварительным данным, отказал двигатель, сообщил нашим коллегам из E1.Ru источник в правоохранительных органах. 

— Рейс U6–099 Новосибирск — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда, — сообщили в пресс-службе Кольцово.

Посадку совершил самолет «Уральских авиалиний»:

— Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей, — рассказали в пресс-службе авиакомпании. — КВС принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. Посадка прошла благополучно, пассажиры будут отправлены на резервном самолете, планируемое время вылета 13:30 по местному времени, на время ожидания будут обеспечены всем необходимым в соответствии с ФАП.

Наши коллеги из E1.ru ведут онлайн-трансляцию.

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самолетэкстренная посадка
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КОММЕНТАРИИ (18)

гость
31 дек 2019 в 13:23

Какая модель то самолета ?

Фото пользователя
31 дек 2019 в 14:10

хватит пороть чуш

Фото пользователя
31 дек 2019 в 14:10

Тролли вы такую чуш порите ужасс