Самолет Новосибирск — Москва из-за отказа двигателя экстренно сел в Екатеринбурге — подробности

В 10:35 в аэропорту Кольцово приземлился самолет, у которого, по предварительным данным, отказал двигатель, сообщил нашим коллегам из E1.Ru источник в правоохранительных органах.



— Рейс U6–099 Новосибирск — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. С пассажирами работают представители авиакомпании. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда, — сообщили в пресс-службе Кольцово.

Посадку совершил самолет «Уральских авиалиний»:



— Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей, — рассказали в пресс-службе авиакомпании. — КВС принял решение о вынужденной посадке в Кольцово. Посадка прошла благополучно, пассажиры будут отправлены на резервном самолете, планируемое время вылета 13:30 по местному времени, на время ожидания будут обеспечены всем необходимым в соответствии с ФАП.

