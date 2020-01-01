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Здоровье Истории

Лучшее на НГС. История африканца, который работает доктором в Новосибирске

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КОММЕНТАРИИ (3)

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1 янв 2020 в 09:11

НГС бухаете? где собственно статья?

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1 янв 2020 в 09:13

Заголовок новости есть, а материала нету... 1 января, понимаю 😁 А понимаю, что это тест на память. Я хорошо помню статью про необычного врача. А кто ещё помнит?

Крамс
1 янв 2020 в 10:23

Это самая интересная история из всех, которые были опубликованы в интернете. Перечитал эту статью несколько раз. Попытаюсь запомнить её наизусть.