Лучшее на НГС. История африканца, который работает доктором в Новосибирске

13 декабря 2019
У фото дня и видео дня появилась ссылка на статью
Мы добавили метку «Смотреть материал», которая ведет на статью, связанную с фото дня или видео дня. Если вы кликните на нее, то попадете на страницу материала. Делайте так чаще!
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Заголовок новости есть, а материала нету... 1 января, понимаю 😁 А понимаю, что это тест на память. Я хорошо помню статью про необычного врача. А кто ещё помнит?
Это самая интересная история из всех, которые были опубликованы в интернете. Перечитал эту статью несколько раз. Попытаюсь запомнить её наизусть.