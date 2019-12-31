Распылил газовый баллончик и забрал миллион: новосибирец лишился сумки с деньгами в центре города

В Новосибирске задержали подозреваемого в крупной краже — мужчина выхватил у прохожего сумку с деньгами. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что инцидент произошёл 24 декабря ночью в тихом центре.
— Неизвестный, распылив газовый баллончик, отобрал у 50-летнего новосибирца сумку, в которой находилось 1 миллион 250 тысяч рублей, и скрылся, — уточнили в ведомстве.
В ходе розысков был обнаружен подозреваемый, которым оказался 49-летний житель Ленинского района. Мужчина уже имел сроки за кражу и незаконные приобретение, а также передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия.
Сотрудники полиции провели обыски в его квартире и изъяли одежду, в которой тот совершил кражу, три сотовых телефона и часть похищенных денег — всего около 203 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Сейчас он находится под стражей
— Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Пострадавших от действий данного гражданина просьба обратиться в полицию по телефону: 8 913 002–02–02, — добавили в региональном ГУ МВД.
В декабре новосибирские силовики поймали 11 человек, которые занимались незаконными валютными операциями на общую сумму более миллиарда рублей.