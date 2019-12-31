Распылил газовый баллончик и забрал миллион: новосибирец лишился сумки с деньгами в центре города

В Новосибирске задержали подозреваемого в крупной краже — мужчина выхватил у прохожего сумку с деньгами. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что инцидент произошёл 24 декабря ночью в тихом центре.



— Неизвестный, распылив газовый баллончик, отобрал у 50-летнего новосибирца сумку, в которой находилось 1 миллион 250 тысяч рублей, и скрылся, — уточнили в ведомстве.



В ходе розысков был обнаружен подозреваемый, которым оказался 49-летний житель Ленинского района. Мужчина уже имел сроки за кражу и незаконные приобретение, а также передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия.

