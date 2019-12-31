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Криминал

Распылил газовый баллончик и забрал миллион: новосибирец лишился сумки с деньгами в центре города

Подозреваемого уже задержали, но во время обысков у него дома нашли лишь часть похищенных денег

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Полиция разместила видео с подозреваемым в краже

Полиция разместила видео с подозреваемым в краже

В Новосибирске задержали подозреваемого в крупной краже — мужчина выхватил у прохожего сумку с деньгами. В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что инцидент произошёл 24 декабря ночью в тихом центре.

— Неизвестный, распылив газовый баллончик, отобрал у 50-летнего новосибирца сумку, в которой находилось 1 миллион 250 тысяч рублей, и скрылся, — уточнили в ведомстве.

В ходе розысков был обнаружен подозреваемый, которым оказался 49-летний житель Ленинского района. Мужчина уже имел сроки за кражу и незаконные приобретение, а также передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия.

Сотрудники полиции провели обыски в его квартире и изъяли одежду, в которой тот совершил кражу, три сотовых телефона и часть похищенных денег — всего около 203 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Сейчас он находится под стражей

— Сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям. Пострадавших от действий данного гражданина просьба обратиться в полицию по телефону: 8 913 002–02–02, — добавили в региональном ГУ МВД.

В декабре новосибирские силовики поймали 11 человек, которые занимались незаконными валютными операциями на общую сумму более миллиарда рублей.

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кражаМВД
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КОММЕНТАРИИ (39)

Фото пользователя
31 дек 2019 в 12:25

А какого рожна этот мазахист с лимоном ночью ходит?

Фото пользователя
31 дек 2019 в 12:14

"Сотрудники полиции провели обыски в его квартире и изъяли одежду, в которой тот совершил кражу, три сотовых телефона и часть похищенных денег — всего около 203 тысяч рублей." Хорошо, что сотрудники полиции ко мне не наведываются. Мне было бы сложно объяснить наличие полутора десятков сотовых телефонов, особенно стандарта связи типа NMT-450. И уж, тем более, рассказать о том, куда можно бесследно потратить миллион даже рублей за несколько дней.

Фото пользователя
31 дек 2019 в 12:42

А остальные деньги он Юле из соседней статьи, наверно, отдал. Та умеет их быстро тратить.