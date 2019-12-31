31 декабря вторник
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 61.91
eur 69.34
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 4/10
usd 61.91
eur 69.34

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Дорогу на дамбе Октябрьского моста сузят во время праздников из-за нового ЛДС

Всё дело в работах по строительству пешеходного перехода

429
8 Обсудить

Поделиться

На Октябрьском мосту снова ведутся работы

На Октябрьском мосту снова ведутся работы

В Новосибирске сужают автодорогу на дамбе Октябрьского моста в направлении от площади Лыщинского в сторону правого берега. Ограничения для водителей буду действовать в период с 2 по 6 января.

— Это связано с подготовительными работами по строительству объекта «Пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В середине декабря на Октябрьском мосту уже сужали автодорогу от площади Лыщинского в сторону речного вокзала — это было необходимо для ремонтных работ ливнёвок. В это же время на мосту проводился ремонт ям, который специально перенесли на ночное время, чтобы не мешать общественному транспорту.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 1
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 1
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Гиря 100 гр
31 дек 2019 в 11:50

А мне все равно. Я в своем доме живу, все под рукой. Затарился продуктами и горячительным на месяц вперед.

Лея
31 дек 2019 в 11:48

Народ, всех с новым годом! Здоровья, счастья, любви, удачи!!!! Ура!

Хитрец
31 дек 2019 в 11:47

Да и фиг с ним. Давайте уже Новый год встречать и радоваться. Щас за руль мало кто сядет))