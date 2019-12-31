Дорогу на дамбе Октябрьского моста сузят во время праздников из-за нового ЛДС

В Новосибирске сужают автодорогу на дамбе Октябрьского моста в направлении от площади Лыщинского в сторону правого берега. Ограничения для водителей буду действовать в период с 2 по 6 января.



— Это связано с подготовительными работами по строительству объекта «Пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста для обеспечения транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска», — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



В середине декабря на Октябрьском мосту уже сужали автодорогу от площади Лыщинского в сторону речного вокзала — это было необходимо для ремонтных работ ливнёвок. В это же время на мосту проводился ремонт ям, который специально перенесли на ночное время, чтобы не мешать общественному транспорту.

