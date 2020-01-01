Судьба Новосибирска в лапках хомячка — смотрим, что нас ждет в 2020 году

Новый год — пора ожиданий и загадывания желаний. Всем нам хочется верить, что 2020-й будет лучше и интереснее. Начнут ли убирать снег в Новосибирске? Выйдет ли ХК «Сибирь» в плей-офф? Вернут ли нам переплату за тепло и воду? Эти и несколько других животрепещущих вопросов мы задали джунгарскому хомячку. И он, как настоящий оракул, выбрал ответы. Смотрите видео и узнавайте судьбу Новосибирска.