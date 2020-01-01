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Развлечения

Судьба Новосибирска в лапках хомячка — смотрим, что нас ждет в 2020 году

Начнут ли убирать снег? Выйдет ли ХК «Сибирь» в плей-офф? Вернут ли переплату за услуги ЖКХ?

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Этот очаровательный джунгарский хомячок согласился побыть в роли гадалки

Этот очаровательный джунгарский хомячок согласился побыть в роли гадалки

Новый год — пора ожиданий и загадывания желаний. Всем нам хочется верить, что 2020-й будет лучше и интереснее. Начнут ли убирать снег в Новосибирске? Выйдет ли ХК «Сибирь» в плей-офф? Вернут ли нам переплату за тепло и воду? Эти и несколько других животрепещущих вопросов мы задали джунгарскому хомячку. И он, как настоящий оракул, выбрал ответы. Смотрите видео и узнавайте судьбу Новосибирска.

Автор: Густаво Зырянов

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новый годгадание
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КОММЕНТАРИИ (7)

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1 янв 2020 в 13:22

О Бог ты мой...НГС занялся гаданием и предсказанием?)

1 янв 2020 в 13:13

Судьба города в лапках хомячка?
Нгс,это такой тролинг градоначальника ?))

чел
1 янв 2020 в 13:59

хомчек это кто? ответ журналюг нгс? нет...
журналюги нгс даже до хомячков не дотягивают. может им пойти учиться хотя бы на сусликов...