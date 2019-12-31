В Новосибирске пять часов искали рыбака, замерзающего на Обском водохранилище

Вчера, 30 декабря, спасатели МАСС помогли выбраться с территории Обского водохранилища заблудившемуся рыбаку — мужчина отправился рыбачить, несмотря на плохие погодные условия, и не смог определить своё местоположение.
— Мужчина рыбачил в районе посёлка Морской. Возвращаясь с рыбалки на небольшом снегоходе, он не смог определить, где находится берег. Через какое-то время у него закончилось топливо, и он вызвал спасателей, — говорится в сообщении спасателей.
На поиски рыбака выехал снегоход с двумя спасателями МАСС, позже к ним присоединились спасатели Бердского поисково-спасательного отряда. Несмотря на то, что с заблудившемся новосибирцем удалось связаться по телефону, тот не смог объяснить, где именно он находится. Он объяснил, что бросил свой снегоход и движется пешком в неизвестном направлении.
— Поиски мужчины продолжались 5 часов. В результате совместных поисков, мужчина был обнаружен и транспортирован на берег в безопасное место. К этому времени мужчина изрядно замёрз и был сильно рад своему спасению, — добавили в службе МАСС.
Спасатели также подчеркнули, что происшествие могло бы не произойти, если бы мужчина «не проигнорировал элементарные правила собственной безопасности» — не вышел рыбачить в одиночку во время плохих погодных условий и не взял с собой дополнительную канистру с топливом для снегохода.
Сезон зимней рыбалки на Оби новосибирцы открыли в конце ноября, несмотря на предупреждения МЧС о тонком, неустановившемся льде.