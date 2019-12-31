В Новосибирске пять часов искали рыбака, замерзающего на Обском водохранилище

Вчера, 30 декабря, спасатели МАСС помогли выбраться с территории Обского водохранилища заблудившемуся рыбаку — мужчина отправился рыбачить, несмотря на плохие погодные условия, и не смог определить своё местоположение.



— Мужчина рыбачил в районе посёлка Морской. Возвращаясь с рыбалки на небольшом снегоходе, он не смог определить, где находится берег. Через какое-то время у него закончилось топливо, и он вызвал спасателей, — говорится в сообщении спасателей.



На поиски рыбака выехал снегоход с двумя спасателями МАСС, позже к ним присоединились спасатели Бердского поисково-спасательного отряда. Несмотря на то, что с заблудившемся новосибирцем удалось связаться по телефону, тот не смог объяснить, где именно он находится. Он объяснил, что бросил свой снегоход и движется пешком в неизвестном направлении.

