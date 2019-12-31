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Происшествия

В Новосибирске пять часов искали рыбака, замерзающего на Обском водохранилище

Мужчина на снегоходе не мог определить своё местоположение и израсходовал всё топливо

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Рыбак не мог объяснить спасателям, где находится

Рыбак не мог объяснить спасателям, где находится

Вчера, 30 декабря, спасатели МАСС помогли выбраться с территории Обского водохранилища заблудившемуся рыбаку — мужчина отправился рыбачить, несмотря на плохие погодные условия, и не смог определить своё местоположение.

— Мужчина рыбачил в районе посёлка Морской. Возвращаясь с рыбалки на небольшом снегоходе, он не смог определить, где находится берег. Через какое-то время у него закончилось топливо, и он вызвал спасателей, — говорится в сообщении спасателей.

На поиски рыбака выехал снегоход с двумя спасателями МАСС, позже к ним присоединились спасатели Бердского поисково-спасательного отряда. Несмотря на то, что с заблудившемся новосибирцем удалось связаться по телефону, тот не смог объяснить, где именно он находится. Он объяснил, что бросил свой снегоход и движется пешком в неизвестном направлении.

— Поиски мужчины продолжались 5 часов. В результате совместных поисков, мужчина был обнаружен и транспортирован на берег в безопасное место. К этому времени мужчина изрядно замёрз и был сильно рад своему спасению, — добавили в службе МАСС.

Спасатели также подчеркнули, что происшествие могло бы не произойти, если бы мужчина «не проигнорировал элементарные правила собственной безопасности» — не вышел рыбачить в одиночку во время плохих погодных условий и не взял с собой дополнительную канистру с топливом для снегохода.

Сезон зимней рыбалки на Оби новосибирцы открыли в конце ноября, несмотря на предупреждения МЧС о тонком, неустановившемся льде.

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зимняя рыбалкаМАСС
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КОММЕНТАРИИ (30)

Гость
31 дек 2019 в 11:09

Вот я не понимаю этих любителей зимней рыбалки.
Нет, как увлечение, в смысле хобби, это понятно.
Но вот едешь на рыбалку, почему нет с собой дополнительной канистры, почему не берут с собой несколько пачек сухого горючего?
Да и современные телефоны сейчас элементарно не дадут заблудиться.
Короче дурдом какой то.
Едет потешить себя, ну не с голодухи же он, а элементарные вещи для своей безопасности предусмотреть не может.

31 дек 2019 в 11:18

Рыбаки веселятся, а потом я из налогов должен оплачивать им поисковые операции

Антон
31 дек 2019 в 11:07

То есть навигатор на смартфоне включить у него элементарно ума не хватило?
Даже спасателей вызывать не пришлось бы, просто верное направление на берег или плотину гэс выбрать по карте - уже дело сделано. И топливо бы осталось.
Ну а если в силу консервативности и возраста со смартфонами нет желания связываться, то элементарный компас надо было на рыбалку брать