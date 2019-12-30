В одном из гаражей Новосибирска прогремел взрыв

Вечером 30 декабря в 21:40 на телефон МЧС поступило сообщение, что в гараже № 100 гаражно-строительного кооператива «Звездочка-2» прогремел взрыв. В результате ЧП пострадал мужчина. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 2.

Предположительно, по данным МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси. Внутренние стенки и перекрытия гаража обрушились. Также взрывной волной повредило соседние гаражи.



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