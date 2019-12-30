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Происшествия

В одном из гаражей Новосибирска прогремел взрыв

Пострадавшего мужчину, который в этот момент находился в помещении, доставили в больницу

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Взрыв произошел в одном из гаражей ГСК «Звездочка-2»<br>

Взрыв произошел в одном из гаражей ГСК «Звездочка-2»

Вечером 30 декабря в 21:40 на телефон МЧС поступило сообщение, что в гараже № 100 гаражно-строительного кооператива «Звездочка-2» прогремел взрыв. В результате ЧП пострадал мужчина. В тяжелом состоянии его госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 2.

Предположительно, по данным МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси. Внутренние стенки и перекрытия гаража обрушились. Также взрывной волной повредило соседние гаражи.

Если вы стали очевидцем этого инцидента или знаете важные подробности (или причину) случившегося, то сообщите об этом в редакцию НГС через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8–923–157–00–00.

Подобный случай произошел 21 декабря на улице Островского. Тогда из горящей СТО вытащили четыре газовых баллона.

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взрыв
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КОММЕНТАРИИ (2)

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31 дек 2019 в 00:36

Ох уж эти гаражи. Когда муж уходил в гараж, то я всегда так переживала. Потом уговорила его продать автомобиль, мотивируя это тем, что лучше на ОТ ездить.

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31 дек 2019 в 00:34

К празднованию Нового года, вестимо, готлвился. Фейерверк готовил.

31 дек 2019 в 00:12

Ну и где это? А то "Звездочек" куча. У меня тоже "Звёздочка" (без циферки). Но это точно не где-то у нас, просто любопытно.