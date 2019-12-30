В одном из гаражей Новосибирска прогремел взрыв

Вечером 30 декабря в 21:40 на телефон МЧС поступило сообщение, что в гараже
Предположительно, по данным МЧС, произошел взрыв газовоздушной смеси. Внутренние стенки и перекрытия гаража обрушились. Также взрывной волной повредило соседние гаражи.
Если вы стали очевидцем этого инцидента или знаете важные подробности (или причину) случившегося, то сообщите об этом в редакцию НГС через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8–923–157–00–00.
Подобный случай произошел 21 декабря на улице Островского. Тогда из горящей СТО вытащили четыре газовых баллона.