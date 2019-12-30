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Происшествия

Нападение на полицейского в Новосибирске: сотрудника ППС ударили ножом

Силовикам пришлось выстрелить в нападавшего из служебного оружия

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Жильцы подъезда пожаловались полиции на шум

Жильцы подъезда пожаловались полиции на шум

Инцидент произошел вечером в понедельник, 30 декабря. Жители дома по улице Дачной, 25/3 обратились в полицию с жалобой, что в их подъезде находятся посторонние люди.

— В 21:35 на место происшествия приехали двое сотрудников патрульно-постовой службы. Когда они зашли в подъезд, неизвестный напал на полицейских и нанес им телесные повреждения в виде ножевых ранений, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудникам полиции, уточнили в ведомстве, пришлось применить табельное оружие — нападавший вел себя агрессивно. Сейчас ему и полицейскому оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападения злоумышленника устанавливаются.

Если вы стали очевидцем этого инцидента или знаете важные подробности (или причину) случившегося, то сообщите об этом в редакцию НГС через кнопку «Сообщи свою новость» на главной странице, на почту news@ngs.ru или через мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8–923–157–00–00.

На днях на видео попал дебош в одной из новосибирских саун. Её пьяные посетители напали на бойцов группы быстрого реагирования.

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нападение на полицию
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КОММЕНТАРИИ (35)

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30 дек 2019 в 23:33

В США полицейский открыл бы огонь на поражение. Не задумываясь.

Советский
30 дек 2019 в 23:47

Совсем гопота оборзела...

snk
30 дек 2019 в 23:39

хорошо хоть бутылку не кинули пластиковую. тут обоих полицейских бы кондратий хватил.