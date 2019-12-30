Нападение на полицейского в Новосибирске: сотрудника ППС ударили ножом

Инцидент произошел вечером в понедельник, 30 декабря. Жители дома по улице Дачной, 25/3 обратились в полицию с жалобой, что в их подъезде находятся посторонние люди.



— В 21:35 на место происшествия приехали двое сотрудников патрульно-постовой службы. Когда они зашли в подъезд, неизвестный напал на полицейских и нанес им телесные повреждения в виде ножевых ранений, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Сотрудникам полиции, уточнили в ведомстве, пришлось применить табельное оружие — нападавший вел себя агрессивно. Сейчас ему и полицейскому оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшего и мотивы нападения злоумышленника устанавливаются.

